Çatak'da şimdi golf zamanı

Bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle de ilçe halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışan belediye, devletin kaynaklarını insan odaklı çalışmalar için kullanarak halkın yaşam standardını yükseltmeyi hedefliyor. İçişleri Bakanlığınca Çatak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hacı Asım Akgül, 2015’te ilçeye kaymakam olarak atandığını bu nedenle ilçenin sorunlarına hakim biri olarak belediyedeki görevine başladığını söyledi. Hazırlanan projelerle Çatak’ın bir cazibe merkezi haline geleceğini anlatan Akgül, ilçenin artık terörle anılmasını istemediklerini söyledi.

YAŞANABİLİR BİR İLÇE

Yaz dönemini çok iyi geçirerek birçok projeyi halkın hizmetine sunduklarını vurgulayan Akgül, şöyle konuştu: “Bu golf olayı Van’da ilk defa Çatak’ta yapılacak. Mini bir golf sahası oluşturduk. Golf biraz da zengin sporu olarak biliniyor. Herkesin oynadığı bir spor değil ülkemizde de en fazla Antalya’da doğal çim üzerinde oynanan bir spor. Biz de burada mini bir golf sahası oluşturduk, inşallah eylül ayında hizmete açılacak. Göreve geldiğimde insanlar terörden muzdaripti ama artık Çatak yaşanabilir bir ilçe haline geldi. Bu proje hayata geçtiğinde Çataklılar artık kendi ilçelerini diğer ilçelerle yarıştırır ve onlardan daha iyi ilçe olduğunu anlatacak, yaşadığı ilçeyle övünebilecek hale geldi.”

GÜZEL YERLERE GELİRLER

Çatak’ta gençlere spor imkanı oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Akgül, “Çatak Belediyespor’u kurduk ve burada sporcular yetiştireceğiz. Gelecekte belki de milli sporcular ilçemizden çıkmış olacak. Bizim görevimiz altyapıyı oluşturmak bundan sonrası Çataklılara kaldı. İnşallah onlar da iyi değerlendirirse güzel yerlere gelirler” diye konuştu.