Çatı adayı hesabı tutmayan CHP, cumhurbaşkanı adayını hala bulamadı

Çatı aday beklentileri boşa çıkan ve beklediği kurye bir türlü gelmeyen CHP, hala adayını belirleyemedi. Kılıçdaroğlu’nun aday olmayarak bir iddiasının kalmadığını belirten partililer, ithal ve dışardan isme de tepkili. CHP kulislerinde, “Adayımız olacaksa CHP’li olmalı” değerlendirmeleri yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru süresinin dolmasına günler kala hem genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışa soyunmamasına hem de CHP’nin adayını belirleyememiş olmasına tabandan büyük tepki var.



TABAN RAHATSIZ



Cumartesi gün saat 17.00’ye kadar cumhurbaşkanı adayını YSK’ya bildirmesi gereken CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağı kesinleşti. Kılıçdaroğlu’nun son açıklamasında “Toplumu ayrıştırmadan, kutuplaşmadan, herkesin cumhurbaşkanı olma özelliği olan. Adayımızın illa CHP üyesi olma gibi bir belirlemeye ihtiyacımız yok” ifadeleri parti tabanında rahatsızlığa neden oldu.



PARTİLİ OLMAYAN BİRİNE NASIL OY VERİLECEK?



Kılıçdaroğlu’nun aday olmayarak bir iddiasının olmadığını gösterdiğini belirten partililer, ithal ve dışardan isme de tepkili. Kulislerde, CHP’nin adayının parti içerisinden birinin olması istenirken, bunun gerekçesi de ‘partinin değerlerine sahip çıkacak ve parti tabanını’ tanıyacak olması şeklinde dile getiriliyor. İthal aday istemediklerini belirten partililer, “Kılıçdaroğlu’nun aday olma gibi bir iddiası yok. Ya çıkıp adaylığını açıklasın ya da aday olmayacaksa adayımız CHP’li olmalı. CHP’li olmayan birine seçmenimiz nasıl oy verecek” sorusunu soruyor.



BİRKAÇ GÜN İÇİNDE



Öte yandan, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Cumartesi’yi beklemeden bu hafta ortalarında sanıyorum adayımızla tanışacaksınız. İttifaklarla ilgili süreç olumlu gelişiyor. Yakın zamanda ittifaklarla ilgili de bir önemli açıklamayı duyacaksınız.” dedi.



OYALAMA TAKTİĞİ Mİ?



Kılıçdaroğlu’nun, cumartesi dolacak süreye günler kala hala CHP’nin adayını açıklaması parti kulislerinde taktik olarak yorumlanıyor. CHP dışından da bir adaya göz kırpan Kılıçdaroğlu’nun bu şekilde çıkarılacak bir isme parti içinden yükselebilecek tepkilerin eyleme dönüşmesini engellemeyi hedeflediği konuşuluyor. Bu nedenle CHP Sözcüsü Tezcan “Adayımızı bu hafta ortalarında öğreneceksiniz” dese de aday açıklamada acele etmeyerek YSK’nın takviminde öngörülen cumartesiyi bekleyebileceği ileri sürülüyor.



YARIŞI BAŞTAN KAYBETTİ



Kılıçdaroğlu’nun “Seçimi yüzde 60 ile ikinci turda alırız” sözleri de parti içinde şimşek toplayan bir başka açıklaması. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun ilk turu pas geçip ikinci tura ilişkin açıklama yapması da 24 Haziran seçim yarışının daha başında ‘havlu atma’ olarak değerlendiriliyor.



Başvuru dosyası bin lira



CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular başladı. Dün sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'ne giden aday adayları, ilk olarak bin lira karşılığında başvuru dosyalarını alıyor. Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira talep ediliyor. Aday adayları bu parayı da yatırdıktan sonra başvurularını gerçekleştiriyor. İşlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için, gelenlere 15 masa hizmet veriyor. Başvurular için ayrıca Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl'e de illerin sorumluluğu verildi. Başvurular, 7 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.



(Yenişafak)