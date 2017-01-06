Çavuşoğlu: 350 diplomat FETÖ'den ihraç edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından kendisine 'acele' ibaresiyle gönderilen yazılı soru önergesine cevap verdi. Tanrıkulu, Çavuşoğlu'na "16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden (unvana göre) kaçı hangi gerekçe ile görevden uzaklaştırılmıştır? 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden (unvana göre) kaçı hangi gerekçe ile meslekten ihraç edilmiştir? 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yaparken görevden uzaklaştırılan personelden (unvana göre) kaçı görevine tekrar iade edilmiştir? 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yaparken meslekten ihraç edilen personelin (unvana göre) yerine toplam kaç yeni personel alınmıştır? Yeni görevlendirmeler liyakat esasına göre mi olmuştur? Görevine mahkeme kararı ile iade edilen var mıdır? Varsa, unvanlarına göre mahkeme kararı ile iade edilen kişi sayısı nedir?" sorularını yöneltti.

Bakan Çavuşoğlu da Tanrıkulu'nun sorularına şu cevapları verdi:

"16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde görevden uzaklaştırılmakla hâlihazırda haklarındaki tedbir devam eden Bakanlığım personeli bulunmamaktadır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığım mensubu 408 kişi kamu görevinden 667, 672 ve 675 sayılı KHK'lar uyarınca ihraç edilmiştir. Bu çerçevede 350 diplomatik kariyer memuru ile 58 diğer kategorideki memur kamu görevinden ihraç edilmiştir. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde görevden uzaklaştırılmakla görevine iade edilen Bakanlığım personeli bulunmamaktadır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığıma açıktan atama usulüyle personel alımı olmamıştır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde kamu görevinden ihraç edilmekle görevine mahkeme kararı ile iade edilen Bakanlığım personeli bulunmamaktadır."