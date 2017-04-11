Çavuşoğlu: Bunun kitabını Alparslan Türkeş yazdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde referandum çalışmaları kapsamında vatandaşlara buluştu. AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile birlikte Eskiyörük, Kadriye ve Belek Mahallelerinde halkla buluşan Çavuşoğlu anayasa değişikliği ile ilgili bilgiler verdi. İlk durağı Eskiyörük Mahallesi olan Çavuşoğlu davullarla karşılandı. Eskiyörük Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Eskiyörük Kültür Derneği Başkanı olan Ramis Güzel, Bakan Çavuşoğlu’na Yörük Poşusu hediye ederken bir çocuk ise koyun çanı hediye etti.

Anayasa değişikliği ile ilgili amaçlarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, eski sistemle kurulan koalisyonlarla sıkıntılar çekildiğini, iki başlılık yaşandığını ifade etti. Yeni anayasa ile halkın patron olacağını söyleyen Çavuşoğlu, artık koalisyonların değil güçlü bir yönetim sisteminin olacağını söyledi.

Anayasa değişikliğine karşı çıkan CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na göndermeler yapan Bakan Çavuşoğlu, "Bu Cumhuriyetin gerçek sahiplerinin hayaliydi. Tutmuş cumhuriyet elden gidiyor diyor. Cumhuriyete ne faydan var? Ne hizmetin var? Ne projen var? Geleceğe yönelik ne var? Sıfır. Sen mi daha çok cumhuriyetçisin? Biz cumhuriyeti yukarıya doğru kaldırıyoruz. 2023 hedeflerine götürüyoruz. Sen mi biz mi daha çok cumhuriyetçiyiz? Boş konuşma. Cumhuriyete bir katkın varsa onu söyle. Binmişler Cumhuriyetin üstüne asalak gibi gidiyorlar. Millet yetki vermiyor diyor. Millet neden yetki versin sana böyle yalanla dolanla. Millet güvendiğine yetki verir. Önce çalış projelerle gel dürüst ol" dedi.

"Türkiye’nin iç işlerine karışanlara Osmanlı tokadını vuracağız"

"Çanakkale’den düşman geçemez" diyen Çavuşoğlu, "Ne kadar vatan haini varsa terörist varsa yurt dışında Türkiye’yi çekemeyen İslam düşmanı Türk düşmanı varsa hepsi hayır diyorlar. Türkiye’nin istikrarını geleceğini bizden sizden daha çok sevdikleri için mi hayır diyor. Kıskandıkları için hayır diyorlar. Çekemiyorlar havaalanını, Çanakkale Köprüsü’nü. Çanakkale’ye en uzun asma köprüyü nasıl yapıyorsunuz? diyorlar. Yaparım projem var param var. Sana ne oluyor sen de yap. Siz de dost olarak bu Çanakkale köprüsünden geçersiniz ama Çanakkale’den düşmanlar geçemez. Türkiye’nin iç işlerine karışanlara öyle bir ders vereceğiz ki Osmanlı tokadını vuracağız" diye konuştu.

'Hayır' oyu vermeyi düşünen MHP’lilere de seslenen Çavuşoğlu, "Ancak benim üzüldüğüm bir şey var. Bazı MHP’li arkadaşlar parti içinde kızmış, ona kızmış buna kızmış ben hayır vereceğim diyor. MHP’li arkadaşlar hepsi vatanını milletini seven insanlar şüphemiz yok. Ama böyle bir durumda nefsine yenilip de dağdaki hainlerle aynı safta olma. Bu bir parti meselesi şahıs meselesi değil. Türkiye'nin geleceğini oyluyoruz. Bu bir devlet, vatan, millet bayrak meselesi. Nefsine yenilme. Hainlerle aynı safta olma, bu bir milliyetçiye ülkücüye yakışmaz. Alpaslan Türkeş’in kemiklerini sızlatma. Kitabını o yazdı, Alpaslan Türkeş’ten esinlenerek yaptık biz bunu" dedi.

Ziyaretlerin sonunda başpehlivanlar ile olimpiyat eski şampiyonu İsmail Ogan’ın da katıldığı ve Ogan’ın adını taşıyan Serik Belediyesinin yaptırdığı Güreş Eğitim Salonunun açılışını yapan Bakan Çavuşoğlu, Gebiz Mahallesi’nin üst kısımlarına yeni golf sahaları yapılacağını, tenis turnuvası için de tenis kortları yapılacağını hatırlatarak, spor turizmini geliştireceklerini ve daha çok turist gelmesi için çalışma yaptıklarını da ifade etti.