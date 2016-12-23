Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Ayrault ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile telefonda görüştü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme, Ayrault'nun talebiyle gerçekleşti. Görüşmede Ayrault, son dönemde Türkiye'de meydana gelen terör saldırıları bağlamında Fransa'dan yapılan yazılı açıklamalara ilaveten bizzat arayarak Türkiye ile dayanışma içerisinde bulunduklarını ifade etmek istediğini belirtti.

Çavuşoğlu da Ayrault'ya gösterdiği dayanışma ve destekten dolayı teşekkür etti. Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşına Halep'teki ateşkes, tahliye süreci ve Moskova'da gerçekleştirilen üçlü Suriye toplantısı hakkında bilgi verdi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA