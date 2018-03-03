Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.