Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Le Drian, görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
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