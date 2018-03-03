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Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
 
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Le Drian, görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

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