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Çavuşoğlu, Moldova'da Türk iş adamlarıyla biraraya geldi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Moldova’da yatırım yapan Türk iş adamlarıyla görüştü.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moldova’da yatırım yapan Türk iş adamlarıyla görüştü.

İş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Moldova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde ticaret hacminde ciddi ivme yaşandığını belirtti.

İki ülke arasındaki ithalat ve ihracatın arttığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Amacımız var olan potansiyeli geliştirmek ve ana hedefimiz olan 1 milyar dolara ulaşmaktır.” dedi.

Çavuşoğlu, Moldova’da Türk iş adamlarına güvenildiğini ve memnuniyet duyulduğunu kaydetti.

Moldova'nın Türk yatırımcılarından Gökoğuz Yeri’nde yatırım yapmasını beklediklerini de anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gökoğuz Yeri'nde kültürel ve dil alanında yürüttüğü politikaların Moldova yönetimince desteklendiğini söyledi.

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