Çavuşoğlu: Mutabakat her an yürürlüğe girebilir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ateşkes planıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 'Siyasi çözüm üzerinde çalışıyoruz. Mutabakat her an yürürlüğe girebilir. PYD, Astana'daki görüşmede olmayacak. Türkiye, kalıcı ateşkesten yana' dedi.