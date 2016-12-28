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Çavuşoğlu: Mutabakat her an yürürlüğe girebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ateşkes planıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 'Siyasi çözüm üzerinde çalışıyoruz. Mutabakat her an yürürlüğe girebilir. PYD, Astana'daki görüşmede olmayacak. Türkiye, kalıcı ateşkesten yana' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mütabakat her an yürürlüğe girebilir. Türkiye kalıcı ateşkesi savunuyor. PYD'nin Astana'daki görüşmede olmayacak. Bu süreçte olmaması BM Güvenlik Konseyi'nin kararıdır" dedi.  
 

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