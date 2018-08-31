Çavuşoğlu, Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Hariri ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr el-Hariri ile görüştü. Görüşmede, İdlib dahil Suriye'deki güncel gelişmeler ve siyasi süreçte ilerleyen döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.