Çavuşoğlu, Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Hariri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr el-Hariri ile görüştü. Görüşmede, İdlib dahil Suriye'deki güncel gelişmeler ve siyasi süreçte ilerleyen döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr el-Hariri ile İdlib dahil, Suriye'deki güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr El-Hariri ile İdlib dahil #Suriye’deki güncel gelişmelere ve siyasi süreçte önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/alfS8bXQ6G— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 31 Ağustos 2018
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Hariri ile yaptığı görüşmede, İdlib dahil Suriye'deki güncel gelişmeler ve siyasi süreçte ilerleyen döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
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