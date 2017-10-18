Çavuşoğlu UNESCO Genel Direktörü Azoulay ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, bugün Azoulay ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi yaptı.
Eski Fransa Kültür Bakanı Audrey Azoulay, geçen hafta UNESCO'nun genel direktörlüğü görevine seçilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.