Çavuşoğlu UNESCO Genel Direktörü Azoulay ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, bugün Azoulay ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi yaptı.

Eski Fransa Kültür Bakanı Audrey Azoulay, geçen hafta UNESCO'nun genel direktörlüğü görevine seçilmişti.