Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi yaptı.
Rus tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Suriye’deki gelişmeler, Soçi toplantısı ve Suriye'de Esed rejiminin ateşkes ihlalleri ele alındı.
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