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Çavuşoğlu Yunan ve Kenyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias ve Kenya Dışişleri Bakanı Muhammed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kociasile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Kotzias ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Kenya Dışişleri Bakanı Emine Muhammed ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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