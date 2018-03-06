Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD ile Münbiç görüşmesine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'İç savaş öncesi nüfus dağılımı esas alınacak' dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "İç savaş öncesi nüfus dağılımı esas alınacak. Anlaşma için önce YPG Münbiç'ten çıkarılmalı. Sürgün edilenler yeniden topraklarına dönecek. ABD ile nüfus oranına göre yönetim konusunda hemfikiriz" dedi.
Washinton ile Ankara'nın nüfus oranına göre yönetim konusunda mutabık olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sürgün edilenler yeniden topraklarına dönecek. Anlaşma için önce YPG Münbiç'ten çıkarılmalı" dedi.
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