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Çavuşoğlu'nun Cenevre'ye gitmesi bekleniyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kıbrıs müzakerelerinin devam ettiği İsviçre'nin Cenevre kentine gitmesi bekleniyor.

  • AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kıbrıs müzakerelerinin devam ettiği İsviçre'nin Cenevre kentine gitmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun pazartesi başlayan müzakerelere katılmak üzere bu akşam Cenevre'ye hareket edeceği öğrenildi.

Bu arada, Bakan Çavuşoğlu'nun, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı kapsamında bugün yapması planlanan basın toplantısı yoğun programı nedeniyle iptal edildi.

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