Çekilen imzalar CHP'yi kilitledi

CHP’de değişim isteyen muhalefetin olağanüstü kurultay talebi için topladığı imzalar, tartışmaları alevlendirdi. Türkiye’yi yönetmeye aday olduklarını iddia eden CHP’liler dört gündür toplanan imzaları sayamadı. Muhalifler, yeterli imzanın toplandığını ifade ederken, genel merkez ise geri çekilenlerin imzaların olduğunu ileri sürerek gerekli sayıya ulaşılamadığını savunuyor.

CHP’de genel merkez ile değişimciler arasındaki olağanüstü kongre kavgası büyüyor. Muhaliflerin değişim için noter tasdikli toplayıp genel merkeze sunduğu imzalar incelenirken, sayı tartışması da tüm hızıyla devam ediyor. Muhalifler 630 imza toplandığını, genel merkez ise bu sayının 614 olduğunu ve içlerinde 4 imzanın mükerrer olduğunu 5 delegenin de daha önce partiden istifa ettiğini savunup kurultay kararı almıyor. Genel merkez bu süreçte imza veren delegelerin imzalarını geri çektiklerini ileri sürerek yeterli sayıya ulaşılamadığını ifade ediyor.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Muhalifler ise 5 delegenin noterden imza verdikleri tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının üye kayıt kütüğüne bağlı olarak parti üyesi olduklarını ifade ederek, sonrasında üyelikten ne şekilde çıkarıldıklarının ise genel merkez tarafından açıklanmasını istedi. Bunun yanı sıra kendilerine ulaşmayan imzaların da bulunduğunu hatırlatan muhalefet, delegelerin bu belgeleri direkt gönderdiğini ancak genel merkezin kendilerine ulaşan bu belge sayısını açıklamadığını belirtti. Genel merkezi, gelen belge sayısı konusunda bilgi vermemekle suçlayan muhalefet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in manipülasyon yaptığını ifade etti. Erkek’in, “604 delegenin imzasını getirin 30-35 eksiği de kabul ederek kurultayı toplayalım” açıklamasını hatırlatan muhalefet, delegelerin sayısal çoğunluğunun oluştuğunu ifade ederek olağanüstü kurultayın toplanması talebini tekrarladı.

ANAYASA KARARIYLA SAVAŞ

CHP’de kurultay tartışmalarını alevlendiren imzaların geri çekilmesi konusuna Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi de sosyal medya hesabından katıldı. Hamzaçebi, “Anayasa Mahkemesinin 25.7.2005 tarihli ve K. 2005/4 sayılı kararı açık: Olağanüstü kurultay için verilen imzalar 15 günlük süre sona ermeden geri çekilebilir. Anayasa Mahkemesi Kararları kanun hükmündedir” ifadelerini kullandı. Muhalefet ise, Hamzaçebi’ye yine Anayasa Mahkemesi’nin bir başka kararıyla cevap verdi. Mahkemenin 2004 yılında yine CHP kurultayı ile ilgili verdiği kararı hatırlatan muhalefet kanadı, olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğini savundu. Muhalifler Anayasa Mahkemesinin 2004 yılındaki kararında ‘imza sürecinin başında kurultay için yeterli sayıya ulaşıldığı, ancak süreç içerisinde çekilen imzaların kurultayın toplanmasına engel olmadığı’ ifadelerini hatırlatarak genel merkezin olağanüstü kurultay tarihini belirlemesini istedi.

İMZALAR ÇEKİLDİ

Genel merkez, imzaların geri çekildiğinde ısrarını sürdürürken değişimciler ise, 15 gün içerisinde imza veren delegelerin hangi gerekçe ile bu imzasını geri çektiğini sordu. 15 günlük süre içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla kurultay talebinde bulunan delegelere yerel seçimler hatırlatılarak imzalarını geri çekmeleri karşılığında listelere koyma sözü verildiği yönünde iddialar dile getirilmişti.