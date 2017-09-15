Cenazeye saldırıda 7 provokatör

Olay yerine ilişkin görüntüler üzerinde yapılan incelemede 7 kişinin halkı kışkırttığı tespit edildi. Bu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için emniyet yoğun bir çalışma yürütüyor. Örgüt bağlantısına rastlanılmadığı belirtilen soruşturmanın “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa” muhalefetten yürütüldüğü kaydedildi. Sorguları devam eden 4 şüphelinin ifadelerinde özetle; “Sarhoştuk, mezarlığın yanından geçiyorduk. Birileri terörist cenazesi defnediliyor deyince bu duruma tepki gösterdik. O mezarlıkta bir şehit mezarı var. Terörist ile şehit aynı mezarlığa gömülemez diye tepki gösterdik” dedi. Şüphelilerin “Defnedilen kişinin 80 yaşında bir kadın olduğu söylenince pişmanlık duyduk” dedikleri kaydedildi.