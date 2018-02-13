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Cerablus’ta Mehmetçik şefkati

Fırat Kalkanı Harekatı’nın muharebe hizmet desteğini sağlayan 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca insani yardım kapsamında, 3 Şubat 2018 tarihinde Suriye’nin Cerablus Kadılar Köyündeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim ve giyecek malzemesi yardımı yapıldı.

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Mehmetçik’in şefkati, terörün vurduğu coğrafyadaki çocukların yüzlerini güldürdü. 

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