Cesur ise aday olsun

Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu her grup toplantısında bunu söylüyor. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın karşısında aday ol. Madem kendine güveniyorsun, madem cesursun, o zaman 2019 seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın karşısına rakip olarak çık” çağrısında bulundu.

RAKİP OLARAK ÇIK

TBMM’de gazetecilerin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu’nun “TV’ye çıkma” çağrısını değerlendiren Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun, her grup toplantısında aynı şeyi tekrarladığına işaret ederek şunları söyledi: 2019 seçimlerinde “Hodri Meydan” diyerek Sayın Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkarak yiğitliğini göster. Madem kendine güveniyorsun, madem cesursun o zaman 2019 seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın karşısına rakip olarak çık.

YİĞİTLİK TV’DE DEĞİL

Yiğitlik, televizyonlarda Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkmak değil, 2019 seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın karşısına çıkmaktır. Er meydanı televizyon ekranları değil, Anadolu’nun meydanlarıdır, 2019 seçimlerinde aday olarak meydanda ve sandıkta rakip ol. Ama meydana çıkamıyor, Sayın Erdoğan’ı televizyon kutusuna davet ediyor. Sayın Erdoğan televizyon kutularına sığmaz, o meydanların ve milletin gönlündedir, cesaretin varsa meydanlarda ve sandıkta karşısına çık. Aslında CHP’liler peşinen şunu kabul ediyor. ‘Kılıçdaroğlu’yla Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı sandıkta yenemeyiz” diyorlar."