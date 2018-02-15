Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cesur ise aday olsun

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak “Çık karşıma televizyonda tartışalım” sözlerine karşılık verdi.

  • ŞERİFE GÜZEL ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu her grup toplantısında bunu söylüyor. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın karşısında aday ol. Madem kendine güveniyorsun, madem cesursun, o zaman 2019 seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın karşısına rakip olarak çık” çağrısında bulundu.

RAKİP OLARAK ÇIK

TBMM’de gazetecilerin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu’nun “TV’ye çıkma” çağrısını değerlendiren Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun, her grup toplantısında aynı şeyi tekrarladığına işaret ederek şunları söyledi: 2019 seçimlerinde “Hodri Meydan” diyerek Sayın Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkarak yiğitliğini göster. Madem kendine güveniyorsun, madem cesursun o zaman 2019 seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın karşısına rakip olarak çık.

YİĞİTLİK TV’DE DEĞİL

Yiğitlik, televizyonlarda Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkmak değil, 2019 seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın karşısına çıkmaktır. Er meydanı televizyon ekranları değil, Anadolu’nun meydanlarıdır, 2019 seçimlerinde aday olarak meydanda ve sandıkta rakip ol. Ama meydana çıkamıyor, Sayın Erdoğan’ı televizyon kutusuna davet ediyor. Sayın Erdoğan televizyon kutularına sığmaz, o meydanların ve milletin gönlündedir, cesaretin varsa meydanlarda ve sandıkta karşısına çık. Aslında CHP’liler peşinen şunu kabul ediyor. ‘Kılıçdaroğlu’yla Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı sandıkta yenemeyiz” diyorlar." 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Havada dehşet! Motor parçalanmaya başlayınca…

Havada dehşet! Motor parçalanmaya başlayınca…

6 bin yıldır bu halde anne kucağında

6 bin yıldır bu halde anne kucağında

Kiremit işçilerinin güzellik yarışması şaşkına çevirdi

Kiremit işçilerinin güzellik yarışması şaşkına çevirdi

ABD Suriye'de 200 Rus askerini mi vurdu?

ABD Suriye'de 200 Rus askerini mi vurdu?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA