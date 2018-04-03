Çevre maskeli provokasyon

Yunanistan, Ege ve Akdeniz’deki provokasyonlarına bir yenisini ekledi. Atina, Meriç deltası, Korfu doğal yaşam alanı, Kiklat ve Limni adaları doğal parkları, 12 Adalar’daki doğal yaşam alanları ve Kardak’ta yeni bir oldu bitti için yasa çıkardı. 4519 sayılı yasa ile AB tarafından yürütülen NATURA 2000 çevre koruma projesine, statüsü tartışmalı alanları da dahil etti. Buna göre Yunanistan’daki ilgili bakanlıklar sözü edilen yerlerde yeni tesisler kurup denetleyecek.

TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ

Tesisleri Yunanistan Çevre-Enerji bakanlığı ile Adalar-Denizcilik Bakanlığı birlikte yapacak. Tesislerin denetimi de iki bakanlıkta olacak. Bu faaliyetler sırasında AB kurumları ve diğer uluslararası kurumlarla işbirliği içinde bulunulacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Atina’nın bu adımına sert tepki gösterdi: Esasen, ülkemizin AB’nin Natura 2000, Corine Kuş Direktifi vb. çevre programlarının genel amaç ve içeriğine ilişkin herhangi bir itirazı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Yunanistan’ın, söz konusu programları öteden beri istismar ettiği bilinmektedir. AB çevre programlarını istismar ettiği görülmektedir. Yunanistan, 1996’daki Kardak krizini müteakip, Kardak kayalıkları ile Ege’de egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkları siyasi mülahazalarla Natura 2000 programına dahil ettirmiştir.

Türkiye ile Yunanistan arasında son çeyrek asırdır Ege adaları krizi sürekli gündem oldu. 1996 yılında da bir grup Yunanlı genç Kardak’a bayrak dikmiş ardından Türk gençleri o bayrağı indirmişti.