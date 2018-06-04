Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Atık sektöründe hedef 100 bin istihdam

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ATO Congresium'da düzenlenen Çevre Yatırımları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, insanlığın ortak amacının biyolojik çeşitliliğin korunduğu, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanıldığı, çevre kirliliğinin önlendiği, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşmak olduğunu belirtti.

2020 yılında düzenlenecek BM Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryasının 26. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için aday olduklarını ifade eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak her projemizi doğayı merkeze alarak gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi çöp dağlarından kurtardık. 2018 itibarıyla katı atık düzenleme depolama tesislerimiz 50 milyon vatandaşımıza hizmet veriyor. 2002'de ülkemizde 145 atık su arıtma tesisi varken bu sayı bugün 967’ye yükselmiş durumda. Gemiler önceden atıklarının tamamını denize boşaltırken şu anda 294 limanda atık alım hizmeti veriyoruz. Tehlikeli atık geri kazanım tesisi 2002’de 18 iken bugün 468'e ulaşmış durumda. Ülkemizin gürültü haritalarını çıkardık. Asgari seviyeye inilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Hava kalitesini 296 tesis ile anlık olarak takip ediyor ve bilgileri internet üzerinden paylaşıyoruz. Denizlerimiz daha temiz hale geldi. Temiz denizin simgesi olan mavi bayrak sayımızı 151'den 444'e çıkardık. Bu sayıyla ilk üçte yer alıyoruz. 2015-2023 yıllarını kapsayan Atık Su Arıtımı Eylem Planı'nı, ekonomimize doğrudan büyük katkı sağlayacak olan Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi Planı’nı hazırladık. Bakanlığımızca yapılan çalışmalar çerçevesinde 2017 itibarıyla atık sektöründe 60 bin kişiye istihdam sunuyor, ekonomiye ise 3,5 milyar lira katkı sağlıyoruz. 2023 hedefimiz ise 100 bin kişiye istihdam ve ekonomiye 10 milyar lira katkıdır."

Özhaseki, 2012, 2014 ve 2016 yıllarında "Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası"nı alarak iklim değişikliği çalışmalarını taçlandırdıklarını, 20 Aralık 2017'de kıyı kentlere verilen "Çevre Dostu Şehir Ödülü"ne layık görüldüklerini aktardı.

"Sıfır atık" yönetimi

Özhaseki, sıfır atık tabirinin israfın önlenmesini, oluşan atığın azaltılmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan bir hedef olduğunu dile getirdi.

Sıfır atık yaklaşımını hayata geçirmek için öncelikle Bakanlıkta çalışmalara başladıklarını, bu çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin takdirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de başlatıldığını söyleyen Özhaseki, projenin TBMM ve Başbakanlık dahil pek çok kurumda hayata geçirildiğini belirtti.

Özhaseki, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Projesinin başlatıldığı günden bu yana geçen 12 aylık süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası'ndaki uygulamada, 101 ton kağıt-karton atığı, 28 ton plastik atık, 5,8 ton cam atık, 5 ton metal atık, 5,2 ton organik atık, 2 bin 110 litre bitkisel atık yağ, 780 kilogram madeni atık yağ, 2 ton yemek ve ekmek artıkları olmak üzere yaklaşık 150 ton değerlendirilebilir atık kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu uygulamada sadece alışkanlıkların değiştirilmesi ile bin 717 ağacın kesilmesi önlenmiş, 455 varil petrolün ve 8 ton cevherin kullanımı engellenmiş, 2 ton kompost elde edilmiştir. Sıfır Atık Projesi, Ankara'dan başlamak üzere aşamalı olarak tüm Türkiye'de hayata geçirilecektir. Bakanlık olarak bu noktada tüm kurumlarımıza rehberlik etmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Özhaseki, "Çevreyi atalardan miras değil, ödünç aldık" diyerek emanete sahip çıktıklarını sözlerine ekledi.