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Cezaevindeki FETÖ’cülere ‘itirafçı olmayın’ baskısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün cezaevindeki üyelerine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, itirafçı olmamaları için baskı uyguladığı ortaya çıktı.

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Cumhuriyet Savcısı Ruşen Güneş tarafından hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede 41 kişi hakkında ‘Silahlı terör örgütü yönetme, üye olma, terörizmin finansmanı’ suçlamasıyla dava açıldı. 

HZ. YUSUF YALANI

Soruşturma kapsamında itirafçı olan sanık öğretmen N.E., “Tutuklu olduğum süre içersinde, cezaevinde bulunan M.S. ve M.D. adlı kişiler, ‘etkin pişmanlıktan faydalanmamamız ve örgütle ilgili herhangi bir bilgi vermememiz’ konusunda üzerimizde baskı oluşturuyordu. Beni kandırdıklarını söylediğimde ise bana, ‘Sen kendini yakarsın’ deyip gözdağı verdiler” dedi. N.E., sanıklardan M.D.’nin birkaç hafta önce kendilerine ‘Hz. Yusuf’un koğuşuna geldiğini, önünde namaz kıldığını ve tutukluların sabırlı olmasını istediğini’ söylediğini de anlattı.

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