Cezalar TEM’den baskın trafikçiden

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği ‘35 Risk Analiz’ çalışması ile 46 bini yabancı toplam 180 bin kişi bire bir sorgulandı. İçişleri Bakanlığı’nın örnek proje olarak tüm illerde uygulamaya geçirdiği çalışma ile 289 terör örgütü üyesi yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla geçen ağustos ayında oluşturulan Risk Analiz Birimi, 4’ü komiser 31’i polis memuru toplam 35 kişiden oluşuyor. Hem İzmir’in plakası olması hem de ana birimde İngilizce’den Çince’ye birçok dil bilen 35 personelin bulunması nedeniyle çalışmaya ‘35 Risk Analiz’ adı verildi.

‘Risk Analiz’ ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli personel görevi olmadığı zaman halkın yoğun olduğu bölgelerde yaya devriye görevi yaparken şüpheli kişileri durdurup kimlik kontrolü yapıyor.

DÜŞÜŞ YAŞANDI

Trafik polisi olsun, Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görevli polis olsun ya da başka birimdeki polis olsun sokakta şüpheli gördüğü kişileri durdurup, kimlik kontrolü yapıp Risk Analizi Birimi ile irtibata geçip sorgulama yapıyor. Birimin devreye girmesinin ardından İzmir’de asayiş olaylarında büyük bir düşüş yaşandı.

289 TERÖRİST YAKALANDI

Ağustos ayından bugüne kadar yapılan analiz çalışmasında 46 bini yabancı uyruklu toplam 180 bin kişi sorgulandı. Şüpheli bulunan 117 yabancı uyruklunun sınır dışı edildiği incelemeler sonucu 5’i yasadışı sol örgüt, 32’si DEAŞ’tan, 60’ı PKK’dan ve 192’si de FETÖ’den olmak üzere toplam 289 terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalananlar arasında Diyarbakır Sur’da 3 askeri şehit eden 17 yaşındaki İ.G. de var. İ.G., Buca’da ‘Risk analiz’i kapsamında şüpheli görülüp çevrildiğinde, yapılan detaylı soruşturmada Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 3 askeri şehit eden ve aranan şahıs olduğu belirlendi. İ.G. mahkemece tutuklandı. ByLock kullanan FETÖ üyesi bir doktor da yakalandı. İtirafçı olan doktorun verdiği bilgiler doğrultusunda, İzmir polisi FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Türkiye’ye örnek olan çalışma kapsamında DEAŞ saflarında savaştıktan sonra terör örgütü YPG saflarında Türkiye’ye karşı savaşan Suriye uyruklu Abdülaziz Ali, yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmak için geldiği İzmir’de gözaltına alındı.

YPG saflarında eylemlere katılan Suriye uyruklu Abdülaziz Ali de izmir’den Yunanistan’a kaçarken yakalandı.