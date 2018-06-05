CHP adalet isteyen işçileri görmedi

İŞÇİLERE KAPI DUVAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (İZSU) işten çıkarıldıkları gerekçesiyle İzmir’den Ankara’ya yürüyen işçiler, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı. “Herkes için adalet” sloganıyla 16 gün boyunca yaklaşık 582 kilometre yürüyen işçilerin son durağı, CHP Genel Merkezi oldu. CHP Genel Merkezi önüne gelen yedi kişilik grup, işlerine son veren İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerini protesto etti.

Ali Ünlü, eylemciler adına burada yaptığı açıklamada, belediyedeki işlerine mayıs ayında son verildiğini, CHP’li yetkililerle yaptıkları görüşmeler sonrasında söz verilmesine rağmen bir çözüm üretilmediğini belirtti. Ünlü, İzmir Büyükşehir Belediyesince daha önce de 200 işçinin işine son verildiğini ileri sürerek, “Emekçi arkadaşlarımız direnme kararı alarak açlık grevine başlamışlardır. 183 gün süren açlık grevine İzmir Büyükşehir Belediyesi seyirci kalmıştır” dedi.

16 GÜNDE YÜRÜDÜLER

İzmir’den Ankara’ya yaptıkları 16 günlük yürüyüşe de sessiz kalındığını belirten Ünlü, CHP yöneticilerinden kendilerine yardımcı olunmasını istedi. Açıklamanın ardından grup üyeleri, “Herkes İçin Adalet” yazılı tişörtlerini CHP Genel Merkezi önüne bıraktı.