Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP Afyonkarahisar il yönetimi istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan, yönetim kurulu üyeleriyle istifa ettiğini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran genel seçimlerinden sonra Afyonkarahisar il yönetiminin değişimden yana tavır aldığını belirtti.
 
İl örgütünün yerel seçimlere CHP Genel Merkezi ile uzlaşan bir ekiple gitmesinden yana olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Biz değişim istedik ve neden istediğimizi açıkça belirttik. Bunun için verdiğimiz demokratik ve haklı mücadelemizden yılmadık. Partimizin Afyonkarahisar'daki geleceği adına her şeyin güzel olduğunu söyleyen, '24 Haziran'da başarılı olduk.' diyen, Genel Merkez ile aynı düşüncede olan, değişim istemeyen bir ekibe bayrağı teslim etmenin devrimci bir duruş hatta zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. İstifa bir kaçış değildir. Bu istifa partimizin yerel seçimlere genel merkezimizle uyum içinde çalışacak yeni bir ekiple katılması, partimizin zarar görmemesi içindir."
 
Erdoğan, CHP'nin geleceği adına herkesin üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ve yeri geldiğinde koltukları boşaltması gerektiğini vurguladı.
 
Parti neferleri olarak istifanın bir erdem olduğunu aktaran Erdoğan, "Her şeyin güzel gittiğini düşünen anlayışın önünü açmak için, partimizin yıpranmaması için, partimizi kavgadan, ekipleşmeden, ayrışmadan uzak tutmak için, Genel Merkez ile uyumlu bir ekibe teslim etmek adına şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte 'İstifa bir erdemdir.' diyor, görevlerimizden istifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uzaya gönderilen roketi uzaydaki uydu görüntüledi

Uzaya gönderilen roketi uzaydaki uydu görüntüledi

Fazla tüketildiğinde ölüme yol açan yiyecekler

Fazla tüketildiğinde ölüme yol açan yiyecekler

İkitelli'de plazada yangın

İkitelli'de plazada yangın

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA