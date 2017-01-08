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‘CHP aklını kaybetmiş’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, “Bu anayasa değişikliği olursa MHP kapanır” diyenlerin büyük yanılgı içinde olduğunu belirterek, “MHP Allah’ın izniyle haklılığını millete anlatarak tek başına iktidara gelecektir.” dedi.

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MHP’nin son dönemlerde bir süreçle karşı karşıya geldiğine dikkati çeken Adan, partilerinin Türkiye’nin menfaatlerini düşünerek ortaya bir irade koyduğunu, 3-4 aydır tartışılan anayasa değişikliğinin pazartesi günü meclise getirileceğini anımsattı. Adan, CHP’nin bu konudaki tavrını eleştirerek, şunları ifade etti:   “CHP aklını kaybetmiş. Sabahtan akşama kadar ‘bu halka gitmesin’ diye bağırıyor. Böyle bir siyaset olur mu? Halktan çıkacak karara MHP saygılıdır. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanıyla Başbakanlık arasında bir kavganın Türkiye’ye faydası var mı? Zaten Cumhurbaşkanı irade ortaya koyuyor. Başbakanı değiştirmedi mi. Cumhurbaşkanı yaptı. Dolayısıyla Türkiye’de meşru bir şekle dönüşmesi, yönetim içinde bir kavganın olmaması noktasında MHP, Türkiye’nin menfaatlerini düşünerek ortaya bir irade koymuştur. Bugün devlet doğru yapmaktadır. MHP de sonuna kadar devletin yanındadır. Elbette El- Bab’tan bu millete düşmanlık yapanlar temizlenecektir. Bu anayasa değişikliği olursa MHP kapanır diyenler son derece büyük yanılgı içindeler. MHP, Allah’ın izniyle haklılığını millete anlatarak tek başına iktidara gelecektir.”    

MİLLETTEN KORKUYORLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, “CHP yeni sistemde kendisine gelecek görmüyor. Meclisimizden de, halkımızdan da hiç kimsenin korkmaması gerekiyor” dedi.

 

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