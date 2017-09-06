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CHP Almanya'daki seçim programını Türk düşmanı SDP'nin merkezinde yapacak

Tescilli Türkiye ve Erdoğan düşmanı Martin Schulz, her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet eden CHP'ye kucak açtı. CHP, Almanya'daki 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin startını Schulz'un partisi SPD Genel Merkezi'nden verecek. CHP'li Özgür Özel'in katılacağı programın davetiyeleri bile hazır.

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Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak olan genel seçimler öncesi siyasi partiler Türkiye karşıtlığı üzerinden oy toplamaya çalışırken, CHP’den skandal bir adım geldi.

CHP, son dönemde Türkiye karşıtlığına oynayan ve Türkiye’yi AB üyelik müzakerelerini bitirmekle tehdit eden SDP’nin Başbakan adayı Schulz’a destek gibi bir adım attı. CHP Berlin teşkilatının 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve stratejileri ile ilgili olarak Almanya’da düzenleyeceği programı Türkiye karşıtı söylemler kullanan SDP’nin Genel Merkezi’nde düzenleyeceği ortaya çıktı.

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel’in katılacağı program ile ilgili yapılan duyuruda, “CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ile 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve stratejilerini konuşacağız. SDP Genel Merkezine sizi ve çevrenizi davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Programı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşan AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP'ye sert tepki gösterdi.

Türkiye karşıtı söylemleri ile bilinen ve Almanya Başbakanı Merkel ile birlikte katıldıkları TV Düellosunda Türkiye’yi hedef alan Martin Schulz SDP’nin adayı olarak yarışıyor. Schulz, seçim kampanyasındaki en önemli vaatlerini Türkiye karşıtlığı üzerinden veriyor.

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