CHP belge gösteremedi YSK'da rezil oldu

16 Nisan'da yenilince referandumun iptalini isteyen CHP’nin, usûlsüzlüğe ilişkin olarak YSK’ya hiçbir belge ve tutanak sunamadığı ortaya çıktı. YSK da kanıt olmayınca 4 saat süren toplantı sonucunda başvuruyu reddetti.

HİÇBİR BELGE SUNAMADILAR

16 Nisan referandumunda 167 bin sandığın güvenliği için 300 bini aşkın kişiyi görevlendiren CHP, milletin cumhurbaşkanlığı sistemine ‘Evet’ dediğini görünce çamura yattı. Sandıklara bakan yüzbinlerce partiliye rağmen referandumu ‘şaibeli’ göstermeye çalışan ana muhalefet, içinde CHP’lilerin de bulunduğu sandık kurullarının bazı zarflara mühür vurmayı unutmasını diline dolayarak “Seçimler iptal edilsin” yaygarası kopardı. Milletin 1 milyon 300 bin oy farkıyla kabul ettiği yeni anayasaya karşı ‘sokak çağrısı’ yaparak halkı provoke eden CHP, referandumun iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. CHP ile birlikte HDP ve Vatan Partisi’nin de başvurularını değerlendiren YSK, iptal taleplerini 1’e karşı 10 oyla reddetti.

SANDIK GÖREVLİLERİ UZAYDAN MI GELDİ?

Dilekçede belirttiği iddialara ilişkin herhangi bir kanıt sunamayan CHP, halk oylamasının iptalini gerektirecek belge, bilgi ya da tutanak getiremedi. Her sandık için teslim edilen oy pusulalarında eksiklikler olduğunu ve mühürsüz oyların da ‘sahte oy’ anlamına geldiğini ileri süren ‘Hayır’ cephesi, sandık kurullarında görevli CHP’lilerin tutanaktaki imzalarına bir cevap veremedi. Hiçbir belge ve delile dayanmayan itirazlar, YSK tarafından kesin olarak reddedildi. Kararın ardından CHP’nin ‘yeni bir referandum’ hayalleri de suya düştü. Verilen karara rağmen demokratik süreci sabote etmekte ısrarlı görünen ana muhalefet, ‘her türlü yargı denetimi dışında bulunan’ YSK’nın kararını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürmeye hazırlanıyor. Ancak AYM’nin bu konuda daha önce verdiği kararlar, CHP’nin başını çektiği cephenin yeni bir hayal kırıklığı yaşayacağını gösteriyor. (Yeni Şafak)