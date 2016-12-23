CHP, Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar ile ilgili kararını açıkladı
CHP: Yüksek Disiplin Kurulu; 23 Aralık 2016 günlü toplantı sonucunda, disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 'uyarma' cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir.
- DHA
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