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CHP bildiğiniz gibi: Bu sefer de 15 Temmuz gazilerine hakaret ettiler

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, vatanı için 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere direnen vatandaşlara açık açık hakaret etti. Haddini aşan Aldan, yeni çıkarılan düzenlemenin, 'Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığıdır.' diyerek büyük bir terbiyesizliğe imza attı.

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CHP'li Ömer Süha Aldan, CHP milletvekillerinin 15 Temmuz kahramanlarını koruyan kanun hükmündeki kararnameye yönelik eleştirilerini farklı bir noktaya taşıdı. Aldan, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ile birlikte Türkiye’de yayın yapan Rusya’nın Sesi (RS FM) radyosundaki programda 15 Temmuz gazilerine hakaretler yağdırdı.

SAÇMALADI

Eski savcı ve CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, 696 sayılı KHK'daki 'cezadan muafiyet' maddesinin, AK Parti'nin oluşabilecek toplumsal muhalefete karşı bir önlemi olduğunu ileri sürerek hezeyanlarını şöyle sıraladı:

İŞ SAVAŞ YAYGARASI

“AK Parti, ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle oluşabilecek toplumsal muhalefetin önüne, paramiliter bir güç çıkarmak istiyor. Bundan sonra hiç kimse hukuki güvence beklemesin, herkes buna göre davransın. Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını  toplumda yayma anlayışıdır. Bir süre sonra İsrail-Filistin gibi oluruz, Türkiye bir süredir, psikolojik olarak adım adım iç savaşa hazırlanıyor.”

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

Darbeye direnenlere alçakça hakaret eden CHP'li Aldan'a sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Aldan'ı özür dilemeye davet eden sosyal medya kullanıcıları, skandal sözlerinden dolayı hesap sorulması gerektiğini de ifade etti. [Kaynak: Güneş]

Yorumlar

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kadir27.12.2017 11:29
Bu şeref yoksunları milleetin vergisi ile maaş alıyor. Millet canını ortaya koydu. Sadece bir gecede 250 şehit 2500 e yakın yaralı. On gün sürseydi aynı Mısır gibi onbinlerce şehidimiz olacaktı. Bizi ısırsın diye mecliste bunun gibi itleri besliyoruz. Yazık
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BOZKURT27.12.2017 11:12
BU ZİHNİYETTEKİ VATAN HAİNİ İNGİLİZ KALINTILARININ ANASINI-BACISINI-KARISINI-KIZI VE YEDİ SÜLALESİNİ BU VATAN İÇİN CANINI VERMEYE HAZIR GENÇLER BECERSİN... BENDE VATANSEVER BİR GENCİM....
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Mustafa özbek27.12.2017 10:05
Vatanl savunmak itlikse sende itogluitsin yaziklar olsun hain
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Ahmet27.12.2017 09:47
Burada bir it var varsa o da taa kendisidir satılık it. Uşak köpek. Kimin kicini yaşadığını bilmeyen köpek. Allah belani versin aşağılık yaratık. Bunu da Atatürkçü biri olarak söylüyorum. Bu canı ve kanı beş para etmez zavallı itler zamanında amerikan mandasını da İngiliz himayesini de isteyen analarını bile gözlerini kırpmadan teslim edecek zavallılar bunlar. Kurtuluş savaşındaki canlarını veren Anadolu insanını aşağılayıp İngiliz ve Amerikan sictigini bile büyük bir afiyetle yiyebilecek kadar adı aşağılık şerefsiz itler bunlar.
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Hasan27.12.2017 09:22
Senden ala it olamaz
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