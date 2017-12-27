CHP bildiğiniz gibi: Bu sefer de 15 Temmuz gazilerine hakaret ettiler

CHP'li Ömer Süha Aldan, CHP milletvekillerinin 15 Temmuz kahramanlarını koruyan kanun hükmündeki kararnameye yönelik eleştirilerini farklı bir noktaya taşıdı. Aldan, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ile birlikte Türkiye’de yayın yapan Rusya’nın Sesi (RS FM) radyosundaki programda 15 Temmuz gazilerine hakaretler yağdırdı.

SAÇMALADI

Eski savcı ve CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, 696 sayılı KHK'daki 'cezadan muafiyet' maddesinin, AK Parti'nin oluşabilecek toplumsal muhalefete karşı bir önlemi olduğunu ileri sürerek hezeyanlarını şöyle sıraladı:

İŞ SAVAŞ YAYGARASI

“AK Parti, ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle oluşabilecek toplumsal muhalefetin önüne, paramiliter bir güç çıkarmak istiyor. Bundan sonra hiç kimse hukuki güvence beklemesin, herkes buna göre davransın. Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır. Bir süre sonra İsrail-Filistin gibi oluruz, Türkiye bir süredir, psikolojik olarak adım adım iç savaşa hazırlanıyor.”

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

Darbeye direnenlere alçakça hakaret eden CHP'li Aldan'a sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Aldan'ı özür dilemeye davet eden sosyal medya kullanıcıları, skandal sözlerinden dolayı hesap sorulması gerektiğini de ifade etti. [Kaynak: Güneş]