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CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı ve 4 yönetim kurulu üyesi istifa etti

CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Fatma Koç ile yönetim kurulu üyeleri Derya Balkan Bakıcı, Neşe Bay, İlknur Öztürk ve Türkan Kafes, 'CHP'de kişisel çıkarların parti çıkarının önüne geçtiği' gerekçesiyle istifa etti.

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Koç ve 4 yönetim kurulu üyesi kadın, CHP İzmir İl Başkanlığına istifa dilekçesi gönderdi.

Görevden ayrılma isteğinde bulunan kadınlar, gönderdikleri dilekçede, "Görevde olduğumuz süre içinde birlik ve beraberlik, sevgi ve saygı, disiplinsizlik, ‘az olsun bizim olsun’ anlayışını gördük. Kişisel çıkarların parti ve ülke çıkarlarının önüne geçebildiği bir ortamda bulunmaktan, her geçen gün iktidar umutlarının azaldığını görmekten çok büyük rahatsızlık ve üzüntü duyduk." ifadesine yer verdi.

Koç'un istifa kararının ardından AA muhabirine konuşan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, uzun süreden bu yana yönetimle anlaşmazlığı bulunduğunu, gelen istifaların onunla ilgili olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Balcı, 9 kişilik yönetimde 5 kişinin istifa etmesinin ardından yönetimin düştüğünü sözlerine ekledi.

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