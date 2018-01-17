Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP, çılgın proje 'Kanal İstanbul'un engellenmesini istedi

Çılgın proje Kanal İstanbul'u hazmedemeyen CHP, projenin engellenmesini istedi.

  • 47
  • 11
  • 1
  • 1
  • 14
  • 20
x

Yıllardır merakla beklenen Kanal İstanbul projesinin güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çılgın Proje" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un güzergahının açıklanmasından sonra CHP'den ilk tepki yükseldi.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
ado17.01.2018 11:36
chp halt etmiş kimsenin kanal ıstanbulu durdurmaya gücü yetmez gölge olmasınlar biz bu projeyi bitireceyiz onun bunun uşaklığını yapıyor chp iyice gün yüzüne çıkmış durumda kudurmaaya gerek yok kuduranı sindiririz
  • 1
  • 1
Şikayet Et
rizeli17.01.2018 10:51
bizim mal solcuyum diyenler batının herşeyini aldılar ama nasıl böyle dünyanın heryerinde sabahlarakadar nasıl içip ..... p nasıl eğlendiğini düşünmiyen malar adamlar panama süveyş kendi ülkelerindeki suyolarını 300 yılönce ıslah edip 10 ton yükü değil 100 ton yükü nehir yolarınlan deniz yolarınlan taşıdılar bizim gibi btının kam yonlarılan değil diye bir haber yapabilirmisiniz allah cc benim sözümü bukadar duyuruyo babam bunu yaoamadan öldü allah rahmetetsin tüm vatan perverlerin allah allah rahmetetsin amin
  • 2
  • 1
Şikayet Et
 
Ressam Dartar, resminin Külliye´de sergilenmesinin sevincini yaşıyor

Ressam Dartar, resminin Külliye´de sergilenmesinin sevincini yaşıyor

Cam filmi yasağı kalkıyor mu?

Cam filmi yasağı kalkıyor mu?

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı şaşkına çevirdi

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı şaşkına çevirdi

Kedisine sarılarak evinin yanışını izledi

Kedisine sarılarak evinin yanışını izledi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA