CHP, çılgın proje 'Kanal İstanbul'un engellenmesini istedi

Yıllardır merakla beklenen Kanal İstanbul projesinin güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çılgın Proje" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un güzergahının açıklanmasından sonra CHP'den ilk tepki yükseldi.