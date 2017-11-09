CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Burada evimde gibiyim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Strazburg’da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.

Kılıçdaroğlu ve Jagland görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"STRAZBURG'DA EVİMDE GİBİYİM"

Jagland ile verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Strazburg’un, Avrupa Konseyi’nin demokrasi için, demokrasi kültürü için ne kadar önemli bir yer, bir kent olduğunu biliyoruz. Türkiye de Avrupa Konseyi’nin kurucuları arasında, dolayısıyla burada kendi evimizde, kendi sorunlarımızı rahatlıkla tartışabileceğimiz bir mecra olarak görüyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da Strazburg Valiliği, Avrupa Konseyi çalışanlarının kullandığı araç parkını, PKK terör örgütü taraftarlarının gösterisi ve kurduğu çadır için kullanıma kapattı.

Konsey binası önünde bulunan açık araç parkı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) 9-13 Ekim'deki Genel Kurulu süresince, PKK terör örgütü taraftarlarının kullanımına sunuldu.

(Strazburg'daki PKK çadırları)

Avrupa Konseyi, konuyla ilgili çalışanlarına gönderdiği yazıda, "Strazburg Bas-Rhin Valiliği, 9-13 Ekim arasında Avrupa Konseyi önünde Kürt hareketi tarafından bir gösteri düzenleneceğini bildirdi. İlaveten, dışarıdan gelecek göstericilerin kullanımına sunulmak üzere, Konsey binasının karşısındaki araç parkında bu tarihler arasında bir çadır kurulacaktır." ifadeleri yer aldı.

Yazıda, gösterinin güvenlik kaynakları tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, çalışanların, uyarıları dikkate almaları istendi.

Terör örgütü yanlıları, Avrupa Konseyi çalışanlarının kullandığı araç parkında dün kurulan çadır dışında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması amacıyla Avrupa şehirlerini dolaşacağını ilan ettikleri bir otobüsü de durdurarak propaganda yaptı.