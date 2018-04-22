CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Osmanlı'nın Türklere zulmettiğini söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silifke'de Silifke Belediyesi Yörük Çalıştayı'nda yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Silifke ilçesindeki Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda Osmanlı'yı hedef aldığı konuşmasında şunları söyledi:

"Çadırlarda şarkılar, hayat var. Yeni doğan çocuklar var. Bu çocuklar kendi kültürlerini yaşatmak için mücadele edecekler. Yörük kültürünün çadırlarını hepimiz bilmek zorundayız. Bu çadırların bir özelliği daha var. Bu çadırlar zulme karşı direnenlerin mekanıdır. Dadaloğlu'nun, Köroğlu'nun, Yörük Ali Efeler'in, Kuvayımilliyeciler'in çadırlarıdır. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bu çadırlar 'Ferman padişahınsa dağlar bizimdir' diyenlerin çadırlarıdır. Zulme karşı baş kaldıranların çadırlarıdır. Bu çadırlar baskıyı kabul etmez, baskıya karşı direnir. Yörük ve Türkmen kültürünün felsefesinde de bu vardır. Bu çadırlar kadim Anadolu kültürünün eserleridir. O nedenle bu çadırlar hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar aynı zamanda güzel Türkçemizi asırlar boyunca yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın sarayında Farsça, Osmanlıca konuşulurdu ama bu çadırlarda öz be öz Türkçe konuşulurdu. Osmanlının zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı çıktı? Boşuna mı söylediler, padişahın fermanını ama dağların da bize ait olduğunu. Elbetteki bu çadırları, kültürü, geçmişimizi de bileceğiz. Geçmişten ders alacağız, daha güzel bir geleceği hep beraber inşa etmek için. Bunun mücadelesini vereceğiz."