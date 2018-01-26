CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
- AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu, İstanbul dönüşü Usta'nın Çankaya ilçesi Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki babaevine gitti. Aynı sokaktaki Dulkadirli Köyleri Kırşehirliler Dayanışma ve Kültür Derneğinde taziyeleri kabul eden şehidin ailesi ile görüşen Kılıçdaroğlu, şehidin babası Canpolat Usta ve diğer aile üyelerine taziyelerini iletti.
Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı Afrin'de yürütülen harekatın dördüncü gününde şehit olmuştu.
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