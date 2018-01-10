CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e uyarı cezası verildi

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, bir internet sitesinde, TBMM Genel Kurulu Salonu'nun arkasındaki bölümde yer alan odaya ilişkin görüntü ve fotoğrafların yayımlandığını söyleyerek tepki gösterdi.

Odanın gizlice video ve fotoğraflarının çekildiğini belirten Bahçekapılı, şunları kaydetti:

"Üstelik görüntüler yarım saat içinde çekilmiş. Nereden anlıyoruz? Çünkü görüntüler odanın şekli değiştirildikten sonraki görüntüler. Bu çok ayıp bir iştir. Eğer o odaların resmini çekmek istiyorsanız bana söylerdiniz. Ben de gerekli görürdüm, çektirirdim veya görmezdim, çektirmezdim ama gizli gizli bir milletvekilinin gelip orada çekim yapmasını milletvekilliğine asla yakıştırmıyorum, son derece ayıplıyorum ve kınıyorum."

"Üstüne alıyorsan söz veririm"

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ayağa kalkarak söz istedi. Bahçekapılı da "Üstüne alıyorsan söz veririm." dedi.

Özel, odanın resimlerini gizli değil açık şekilde oradaki personelin önünde çektiğini, hatta bir AK Parti Grup Başkanvekili ile de karşılaştığını ifade ederek, "Fotoğrafları bütün basına gizli gizli değil, açıkça basın toplantısı düzenleyerek maille attık. Orası ortak kullanım alanıdır. Asıl orayı kendi abdesthanesi yapan İsmail Kahraman işgalcidir." diye konuştu.

"Oraya benim iznim olmadan girilmesi yasaktır"

Bu sözlere tepki gösteren Bahçekapılı, "Orası Başkanlık Divanının dinlenme odasıdır, oraya benim iznim olmadan girilmesi yasaktır. O fotoğrafta benim çantamın ne işi var? Yazıklar olsun, kınıyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Genel Kurulun arkasındaki odanın Meclis Başkanı ve başkanvekillerine ait olduğunu söyleyerek, "Orada grup başkanvekillerini toplantıya çağırırsınız, aksi halde hiçbir milletvekili o odaya giremez. O oda, Meclisi yöneten TBMM Başkanvekilinin kullanımına aittir. O odanın fotoğraflarının ve görüntülerinin çekilmesi, saygısızca yapılmış bir harakettir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in ayağa kalkarak itiraz etmesi, AK Parti'lilerin laf atması ve tartışmanın uzaması üzerine, Bahçekapılı birleşime ara verdi. Tartışma arada da devam etti.

Gerginlik aradan sonra da sürdü.

Bahçekapılı, grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, daha sonra grup başkanvekillerini divanın arkasındaki bölümde toplantıya çağırdı.

Aranın ardından açıklama yapan Bahçekapılı, konuya ilişkin Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini, arka taraftaki odalarda yapılan değişiklikler nedeniyle bazı ihtiyaçlarını gideremediklerini söylediklerini aktardı.

Kahraman'ın da ihtiyaçları giderme yoluna gideceğini belirttiğini anlatan Bahçekapılı, buna rağmen Özgür Özel'in hakarete varan sözlerle İsmail Kahraman ve kendisinin şahsıyla uğraştığını kaydetti.

Özgür Özel'e uyarı cezası

CHP Grup Başkanvekili Özel'in, başkanvekillerinin odasını izin almadan görüntülediğini ve bir internet sitesine servis ettiğini söyleyen TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, kişilik haklarının ihlal edildiğini dile getirerek, davranışları nedeniyle İçtüzük uyarınca Özel'e uyarı cezası verdiğini açıkladı.

Özel de duruma tepki gösterdiğini ancak hakaret kastı bulunmadığını belirterek, savunma yapmayacağını ve verilen ceza karşında boynunun kıldan ince olduğunu söyledi.