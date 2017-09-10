CHP güvenlik güçlerinin yürüttüğü terörle mücadeleye gölge düşürmenin yollarını arıyor

Terör örgütü PKK'nın hamisi HDP ile ittifak arayışına giren CHP'yi rahatsız eden İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) raporuna ulaşıldı.

Rapordan çarpıcı detaylar şöyle:

OPERASYONLARDA ŞEHİT VERMİYORUZ: SİHA/İHA'ların desteği ile başlatılan ve icra edilen operasyonlarda teröristler havadan kontrol altında tutulduğu için hareket etme ve yer değiştirme imkanları olmuyor. Bulundukları yerde hem havadan hem karadan kuşatma altına alınan teröristler kaçma imkanı bulunamadığı için etkisiz hale getiriliyor. Başarılı operasyonlara imza atan güvenlik güçleri ise şehit vermeden operasyonu tamamlıyor. Büyük zayiat veren örgütte terörist sayısı azaldı. Kırsalda bulunan 2 bin civarındaki teröristten 550'si SİHA ve İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi. Hareket kabiliyetleri azalan ve moral bozukluğu içine düşen teröristler grup halinde hareket edemiyor, kırsal kesimde barınma alanları daraldığı için de beslenme zorluğu çekiyorlar.

KÖKLERİ KAZINDI: Güneydoğu'da ve Doğu'da Çemçe/Madur, Tendürek, Yayladere, Şenyayla, Muş-Varto- Bulanık bölgelerindeki teröristler tamamen yok edilirken, örgütün lider kadroları da sorgulanır hale geldi. Güvenlik zafiyetinden dolayı eylem kabiliyetini yitiren ve güçleri kırılan teröristler örgüt içinde ölüm korkusu yaşıyor. Terör işbirlikçileri de "Biz de vuruluruz korkusu" ile bu teröristlere destek vermiyor. İHA ve SİHA'ların devreye girmesi güvenlik güçlerinin kullandığı destek silahlarının etkinliğini arttırdı. Kış aylarında bile SİHA ve İHA'lar teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Kırsalda bulunan teröristler takviye isteyemezken, böyle bir talep ulaşsa bile örgüt bunu yerine getiremiyor. SİHA ve İHA'lar bölücü terör örgütüne katılımların azalmasında etkili olurken, teröristlerin de güvenlik güçlerine teslim olma içgüdüsünü artırıyor. Her geçen gün kan kaybına uğrayan bölücü terör örgütü PKK, yaralı teröristlerini tedavi etme imkanı bulamıyor.

CHP NEDEN RAHATSIZ: CHP Doğu ve Güneydoğu'da yapılan seçimlerde bugüne kadar hiçbir varlık gösteremedi. Önümüzdeki 2019 seçimlerinde bölge halkından oy almak isteyen CHP, PKK destekçisi HDP ile ittifak arayışına girdi. CHP, güvenlik güçlerinin yürüttüğü terörle mücadeleye gölge düşürmenin yollarını arıyor. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA ve İHA'larla ilgili "Masum insanları öldürüyor" yalanı da bundan kaynaklanıyor. (Okan Müderrisoğlu/Sabah)