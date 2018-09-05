CHP, HDP’yle gizli anlaşma yapacak

MHP’nin yerel seçimlerde de AK Parti’yle ittifak yapabileceklerinin sinyalini vermesi CHP’de panik yarattı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak her ne kadar “İttifak düşünmüyoruz” dese de MYK toplantısında bazı il ve ilçelerin kaybedileceğine dair konuşmalar yapıldığı öğrenildi. Özellikle de Eskişehir, Aydın gibi illerle, Kartal, Avcılar ve Büyükçekmece’nin AK Parti ve MHP ittifakıyla kaybedileceği gündeme geldi. CHP’nin yerel seçimlerde uygulayacağı strateji de son MYK’da belli oldu.

BAŞKANLARA KARNE

Meclis üyelikleri için HDP’ye yakın kişiler için kontenjanlar açılacak. Bazı illerde de İP’ten meclis üyeleri için kontenjanlar açılacak. CHP’nin PM toplantısında, Kılıçdaroğlu’na belediye başkanlarının dosyaları sunuldu. Karne niteliği taşıyan bu dosyalarda başkanların vadettiği, yaptığı ve yapamadığı projeler yer aldı. Özellikle de Silivri, Beylikdüzü, Kartal ve Büyükçekmece başkanlarının haklarında çıkan haberlerle aday yapılıp yapılmayacaklarına MYK ve örgüt karar verecek. (Akşam)