CHP'de 'demokrasi' isteyen 47 vekil Kılıçdaroğlu'nu zora soktu

İmzacı vekiller, önceki gün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, bundan sonra izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Kurultayda yaşanan gerginlikler ve tüzükte yapılan değişiklik ele alındı.

Kurultayda, Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Divan Başkanı Hakkı Suha Okay'a küfretmesi üzerine atılacak adımlar değerlendirildi. Özkoç'un hareketinin doğru olmadığı, bu yüzden grup başkanvekilliğinin düşürülmesi için güvensizlik oylaması seçenekler arasına alındı. Ancak vekiller, bu konuda Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımı bekleme kararı aldı.



Kısa süre içerisinde Kılıçdaroğlu, Özkoç'u görevden almazsa 47 vekil ‘güvensizlik oylaması’ talep edecek.



33 İMZA YETERLİ



CHP’de bir grup başkanvekili için güvensizlik oylamasının yapılmasını talep etmek için 33 milletvekilinin imza vermesi yeterli oluyor.



İmzaların verilmesinin ardından basına kapalı yapılacak grup toplantısında önce güvensizlik oylamasının gündeme alınıp alınmayacağı konusunda açık oylama yapılıyor. Eğer toplantıya katılanların çoğunluğu güvensizlik oylamasına katılırsa, bir hafta sonra bu kez o grup başkanvekili hakkında gizli oylamayla güvensizlik oylaması yapılıyor.



Güvensizlik oylamasının kabul edilmesi için gizli oylamada 67 milletvekilinin olumlu oy kullanması gerekiyor.



(Yenişafak)