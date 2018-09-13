CHP, İlkesizler İttifakı’yla HDP ile İP’i buluşturacak 

Kılıçdaroğlu’nun, hem İP, hem HDP, hem de SP’yi potada gören ittifak anlayışı, 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin de gizli ortak olduğu “ilkesizler ittifakını” hatırlattı. Parti içinde muhaliflerin olağanüstü kurultay taleplerini yönetim değişikliğiyle savuşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde koltuğunu sağlama alabilmek için yelpazenin en sağından en soluna, terör destekçisi partiye kadar uzanan ittifak sinyali, partideki kafa karışıklığının daha net ortaya çıkmasına yol açtı. Partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP-İP ittifakına ilişkin verilerin yer aldığı çalışmayla gündeme gelmişti. Torun’un, yerelde ittifaklara kapı aralanmasını öngören çalışmasının kamuoyuna yansımasının ardından Parti Sözcüsü Fait Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla ittifak konusunda kapıları kapatan sert mesaj vermişti.

KAFALAR KARIŞTI

Partinin iki yöneticisinin görüş ayrılığını ortaya koyduğu ittifak konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise bambaşka bir yaklaşımla ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, 9 Eylül’de yapılan partisinin il başkanları toplantısında, yerel seçimlerde ittifakla ilgili değerlendirme yaparken, “Amacımız belediye başkanlığını kazanmak, kiminle kazanılacağına siz karar vereceksiniz” diyen Kılıçdaroğlu’nun, bazı il başkanlarının yerel seçimlerde ittifak kurulması yönünde talepleri üzerine, yerel seçimlerde yasal olarak ittifakın olamayacağını vurguladıktan sonra, “İP var, HDP var, SP var, bir araya gelinebilir. Tek bir aday çıkarılabilir. Bütün amaç belediyeyi alabilmek. Bu, yerelin kendi koşullarına göre saptanması gereken bir strateji. Seçimi alma stratejisi üzerine bir politika oluşturacaksınız. İllere göre değişir bu. Yani dengeler, ağırlıklar sevilen insanlar, bütün bunların hepsi bir şekliyle dikkate alınmalı” sözleri dikkat çekti.

KOLTUK UĞRUNA HERKESLE İTTİFAK