CHP, İP ve HDP ile gizli ittifak peşinde!

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, önceki MYK toplantısında, “yerel seçimlerde ittifak” simülasyonu sunumunda bulunmuştu, ancak dünkü MYK açıklamasında Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimde kesinlikle ittifak yapmayacaklarını söyledi. CHP kulislerinde, partinin net bir ittifaka gitmek yerine, el altından İP ile ittifak görüşmelerinin yapılacağı dile getiriliyor. Ayrıca HDP ile de özellikle İstanbul ağırlığında bazı ilçelerde, el altından bir sürecin yürütülmesinin beklendiği belirtiliyor.

AÇIKLAMADA BAŞKA...

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili partisinin MYK toplantısında bir sunum yapmış ve AK Parti-MHP ittifakının gerçekleşmesi durumunda CHP’nin 9 belediyeyi kaybedebileceğini ortaya koymuştu. CHP’nin dünkü MYK toplantısında da, özellikle İP ile yapılabilecek bir yerel seçim ittifakının detaylarının masaya yatırılması bekleniyordu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın yerelde ittifak konusunda partinin kafasının karışık olduğunu ortaya koyar nitelikteydi. İttifakın söz konusu olmayacağını söyleyen Öztrak, Seyit Torun’un sunumuyla ilgili sorular üzerine re, “Bu görüş değişikliği değil, bu bir analiz” değerlendirmesinde bulundu. Öztrak, “Burada bir cephe oluşturmak suretiyle bizi de buna dahil etmek suretiyle milletin seçeceği iradeye engel konulmak isteniyor. Bu mantık hiç bir zaman Türkiye’ye kazandırmaz” dedi. Torun’un değerlendirmeleri konusundaki ısrarlı sorular üzerine, “Seyit Torun’un ağzından böyle bir şey duydunuz mu? Yok öyle bir şey. Neye göre bakılacak. Bu seçimlerde 1+1=2 etmez” diye konuştu.

KULİSLERDE İSE BAMBAŞKA...

Öztrak’ın ittifaka kapıları kapatan açıklamalarına rağmen parti kulislerinde, İP ile ittifak görüşmelerinin açıktan değil, el altından yürütüleceği ve resmi olarak ilan edilmeden gayrı resmi olarak hayata geçirilmeye çalışılacağı dile getirildi. Ayrıca İstanbul özelinde bazı ilçeler başta olmak üzere HDP ile de görüşmelerin yapılabileceği, ancak bunun da fikir bazında parti yönetiminde dile getirilmesine rağmen uygulamada hayata geçirilip geçirilmeyeceğiyle ilgili henüz bir tavrın belirlenmediği belirtildi.