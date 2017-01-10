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CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu'dan 'iç savaş' tehdidi

Türkiye'nin önünü açacak Cumhurbaşkanlığı sistemini hazmedemeyen CHP provokasyonlarını sürdürüyor. Son olarak CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu Türkiye'yi 'iç savaş'la tehdit etti.

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Türkiye'nin önünü açacak ve koalisyonları ortadan kaldıracak sistem değişikliğini içeren 18 maddelik tarihi anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri başladı. Genel Kurul'da AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kabul edildi.
 
Günlerdir "rejim değişiyor" yalanıyla propaganda yapan CHP'nin provokatif girişimleri artarak devam ediyor.
 
Bu kez CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu "Bu iş ya Meclis'te ya da sokakta bitecek" diyerek "iç savaş" tehdidi yaptı.
 
Sosyal medya hesabından skandal ifadeler kullananan Otlu, "Bu iş ya Meclis'te ya da sokakta bitecek. Sahibine hizmet için soytarılık yapanlar, tarihe kara bir leke olarak düşecekler." dedi.

 
KILIÇDAROĞLU “BİZİ İZLEYİN” DEMİŞTİ
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Tekirdağ’da yaptığı konuşmada “Pazartesinden itibaren televizyonları izleyin, ne kadar verirlerse, Mücadelemizi TBMM Genel Kurulu’nda vereceğiz. Demokrasiyi, rejili korumak için, bağımsız yargıyı, özgür medya bu mücadeleyi yapacağız. Bir bedel ödenecekse o parlamentoda ilk bedeli önce CHP’li vekiller ödeyecektir” demişti. 
 
"KAN DÖKMEDEN GETİREMEZSİNİZ" DEMİŞTİ...
 
Kılıçdaroğlu, son TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da “Başkanlık sistemini kan dökmeden getiremezsiniz” şeklinde şok ifadeler kullanmıştı.
 
MECLİS YERİNE SOKAĞI TERCİH ETTİLER
 
CHP'nin çağrısı üzerine anayasa değişikliği teklifinin TBMM'deki görüşmeleri başlamadan önce Ankara Güvenpark'ta toplanan ve içlerinde yasadışı sol örgütlere mensup kişilerin olduğu grup Meclis'e yürümek istedi.
 
CHP'Lİ VEKİLLER ÖN SAFTA
 
Sezgin Tanrıkulu, Eren Erdem, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal'ın aralarında olduğu CHP'li vekiller yasadışı eylem yapan grubun en önünde yer aldı. Polis grubun Meclis'e yürümesini engelledi.
 
 

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