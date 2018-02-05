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CHP Kurultayı'ndaki kumanya zehirlenmesine ilişkin Tezcan'dan açıklama geldi

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 36. Olağan Kurultay'da partililerin yedikleri kumanyadan zehirlenmelerine ilişkin, 'Bu üzücü olayla ilgili sorumlular hakkında partimiz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Sorumluların tespiti ve cezalandırılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

  • AA
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 - CHP Parti Sözcüsü Tezcan: - "Bu üzücü olayla ilgili sorumlular hakkında partimiz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Sorumluların tespiti ve cezalandırılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz"

Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, coşkulu ve büyük katılımla gerçekleşen 36. Olağan Kurultay'ı tamamladıklarını bildirdi.

Kurultay devam ederken bazı partililerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldığını hatırlatan Tezcan, bu durumun başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün partilileri derinden üzdüğünü belirtti.

Tezcan, şunları kaydetti:

"Yaşanan gıda zehirlenmesinin dağıtılan yiyeceklerden mi yoksa satılan ürünlerden mi kaynaklandığı hususu ve sorumlular, soruşturma sonucu ortaya çıkacaktır. Bu üzücü olayla ilgili sorumlular hakkında partimiz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Sorumluların tespiti ve cezalandırılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz."

 

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