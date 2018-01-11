CHP Milletvekili Pekşen: Hakan Atilla'nın adil yargılanmadığından eminim
CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, adil yargılanmadığından emin olduğunu belirterek, 'Hepimiz ABD'de adaletin Hollywood filmleri dışında mahkemelerde de en adil insan hakları sözleşmesine uygun şekilde işleyeceğine inanmak isteriz.' dedi.
- AA
Pekşen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ABD'deki Hakan Atilla davasını değerlendirdi. Pekşen, Atilla'yı tanımadığını, suçlu olup olmadığını bilmediğini ancak adil yargılanmadığından emin olduğunu belirtti.
Dünya kamuoyunun, bir magazin etkisiyle bir insanın göz göre göre hakkının, hukukunun hiçe sayıldığı bir süreci izlediğini ifade eden Pekşen, Atilla'nın, sözleşmelerle teminat altına alınan bir insan olarak adil yargılanması gerektiğini kaydetti.
Pekşen, "Hepimiz ABD'de adaletin Hollywood filmleri dışında mahkemelerde de en adil insan hakları sözleşmesine uygun şekilde işleyeceğine inanmak isteriz. Hem silahların eşitliği hem adil yargılama ilkesi tümüyle göz ardı edilmiştir. Konu Atilla'dan daha ötedir" diye konuştu.
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