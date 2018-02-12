CHP MYK son dakika yeni MYK üyeleri kimler CHP Başkan yardımcıları isim listesi
CHP MYK son dakika üyeleri açıklandı CHP parti meclisine giren MYK isim listesinde kimler var? Sorularının yanıtları merak ediliyor. CHP MYK belli oldu! CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. CHP yeni MYK üyeleri belli oldu. CHP yönetiminde kimler var, başkan yardımcıları kimler oldu soruları merak ediliyor. Yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri arasında sürpriz isimler de yer alıyor. CHP’de Başkan seçimi 3 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Kurultay 4 Şubat Pazar günü de devam etti. Genel başkan yardımcılıklarının sayısı 13'ten 18'e çıkarılırken, 9 yeni isim kendine MYK'da yer buldu. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan 36. Olağan Kurultayda genel başkan ve parti meclisi seçimlerini yapan partide, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belirlendi. Daha önce 13 kişiden oluşan MYK'da sayı 18'e çıktı; 5 yeni genel başkan yardımcılığı ihtas edildi. Bunlar Ar-ge, eğitim politikaları, hukuk politikaları ve kamu diplomasi. Ayrıca, doğa ve insan haklarına ilişkin genel başkan yardımcılığı ikiye ayrıldı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu yeni A takımı nasıl? MYK üyelerinin isimleri neler? Parti örgütü ve örgüt yönetimi, parti sözcüsü - Bülent Tezcan Genel sekreterlik - M. Akif Hamzaçebi İdari ve mali işler - Haluk Koç Basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim - Tuncay Özkan Dış ilişkiler - Öztürk Yılmaz Ekonomi politikaları - Aykut Erdoğdu Eğitim politikaları! Bunlar MYK’da yer alan birkaç isimler. İşte merak edilen ve sık sık araştırılan CHP MYK son dakika üyeleri açıklandı CHP parti meclisine giren MYK isim listesinde kimler var? Sorularının detaylı yanıtları sizlerle…
CHP MYK son dakika yeni MYK üyeleri kimler CHP Başkan yardımcıları isim listesi! Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu listesi belli oldu. CHP 36. Olağan Kurultayı’nda seçilen PM üyelerinin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği MYK’ye çevrilmişti. MYK listesi belli oldu. Peki CHP MYK son dakika gelişmesinde neler var? Genel Başkan Yardımcılıkları arttırıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni dönemde Genel Başkan Yardımcılıklarının sayısını 12’den 17’ye çıkarttı. Bazı görev alanları ayrılıp bazıları da birleştirilirken, “Eğitim politikaları, basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim, kamu diplomasisi, hukuk politikaları” gibi yeni görev alanları tanımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen Akif Hamzaçebi, Kamil Okyay Sındır’ın yerine Genel Sekreterlik koltuğuna oturdu. Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, yeni oluşturulan “Kamu Diplomasisi”nden Sorumlu Genel başkan Yardımcısı olurken İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. İşte merak edilen ve siyasete konu olan CHP MYK son dakika üyeleri açıklandı CHP parti meclisine giren MYK isim listesinde kimler var? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.
CHP 36. Olağan Kurultayı’nda seçilen PM üyelerinin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği MYK’ye çevrilmişti. MYK listesi belli oldu.
Genel Başkan Yardımcılıkları arttırıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni dönemde Genel Başkan Yardımcılıklarının sayısını 12’den 17’ye çıkarttı. Bazı görev alanları ayrılıp bazıları da birleştirilirken, “Eğitim politikaları, basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim, kamu diplomasisi, hukuk politikaları” gibi yeni görev alanları tanımlandı.
Hamzaçebi Genel Sekreter
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen Akif Hamzaçebi, Kamil Okyay Sındır’ın yerine Genel Sekreterlik koltuğuna oturdu. Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, yeni oluşturulan “Kamu Diplomasisi”nden Sorumlu Genel başkan Yardımcısı olurken İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
GAMZE İLGEZDİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Tuncay Özkan, Basınla İlişkilerden Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bülent Tezcan, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak. Muharrem Erkek, Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Gamze İlgezdi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Liste şöyle:
CUMHURİYET HALK PARTİSİ- MERKEZ YÖNETİM KURULU
1) ARGE BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU- FETHİ AÇIKEL
BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM- TUNCAY ÖZKAN
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ- ONURSAL ADIGÜZEL
DIŞ İLİŞKİLER- ÖZTÜRK YILMAZ
5) DOĞA HAKLARI- GÜLİZAR BİÇER KARACA
EKONOMİ POLİTİKALARI - AYKUT ERDOĞDU
7) EĞİTİM POLİTİKALARI - LALE KARABIYIK
HALKLA İLİŞKİLER- GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
9) HUKUK POLİTİKALARI- MUHARREM ERKEK
İDARİ VE MALİ İŞLER - A. HALUK KOÇ
11) İNSAN HAKLARI- TEKİN BİNGÖL
İŞÇİ SENDİKALARI- MESLEK ODALARI VE SİVİLTOPLUM KURULUŞLARI- VELİ AĞBABA
13) İŞVEREN SENDİKALARI VE ODALAR- ÇETİN OSMAN BUDAK
KAMU DİPLOMASİSİ - ÜNAL ÇEVİKÖZ
15) PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMİ, PARTİ SÖZCÜSÜ- BÜLENT TEZCAN
SOSYAL POLİTİKALAR- FAİK ÖZTRAK
17) YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI- SEYİT TORUN
GENEL SEKRETERLİK- M. AKİF HAMZAÇEBİ
ESKİ A TAKIMI ŞU ŞEKİLDEYDİ
CHP’nin geçtiğimiz haftaya kadar görev yapan eski MYK’sı ise şu şekildeydi;
Genel Başkan Yardımcıları;
Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeler Tekin BİNGÖL
İdari ve Mali İşler Haluk KOÇ
Hukuk Ve Seçim İşleri Bülent TEZCAN
İnsan ve Doğa Hakları Zeynep ALTIOK
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Yasemin Öney CANKURTARAN
Yerel Yönetimler Seyit TORUN
İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Veli AĞBABA
İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Çetin Osman BUDAK
Ekonomi Politikaları Aykut ERDOĞDU
Sosyal Politikalar Lale KARABIYIK
Dış İlişkiler Öztürk YILMAZ
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Erdal AKSÜNGER
Genel Sekreter Kamil Okyay SINDIR
Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı.
İnce'nin başvurusunda mükerrer imzalar olduğu, bu yüzden resmen aday olamayacağı ve seçimde yarışamayacağı iddiaları üzerine 1 saati aşkın bir süre tartışmalar yaşandı. Kriz Kılıçdaroğlu'nun da devreye girmesiyle aşıldı ve İnce resmen aday oldu.
Habertürk TV'den Çimen Çetin'e kurultay salonunda açıklama yapan Muharrem İnce, "İmza ile ilgili bir sıkıntım yok. Bu iddialara şaşkınım. Beni aday olarak kürsüye çağırdılar ben de kürsüde aday konuşmamı yaptım. Şunun bunun ortalığı karıştırmak için yaptığı haberlere itibar etmeyin. (Oy sıkıntısı yok yani, değil mi? sorusuna istinaden) Ne oy sıkıntısı. Yani sandıklar açıklanınca görürsünüz arkadaşlar. Aday olarak çağırmadı mı beni. Ben imzalarımı Tanju Bey'e teslim ettim. Beni de aday olarak çağırmadı mı, ben de konuşmamı yaptım mı. Ne imzası artık. Sandıktan sonra konuşuruz" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.