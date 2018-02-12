CHP MYK son dakika yeni MYK üyeleri kimler CHP Başkan yardımcıları isim listesi! Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu listesi belli oldu. CHP 36. Olağan Kurultayı’nda seçilen PM üyelerinin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği MYK’ye çevrilmişti. MYK listesi belli oldu. Peki CHP MYK son dakika gelişmesinde neler var? Genel Başkan Yardımcılıkları arttırıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni dönemde Genel Başkan Yardımcılıklarının sayısını 12’den 17’ye çıkarttı. Bazı görev alanları ayrılıp bazıları da birleştirilirken, “Eğitim politikaları, basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim, kamu diplomasisi, hukuk politikaları” gibi yeni görev alanları tanımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen Akif Hamzaçebi, Kamil Okyay Sındır’ın yerine Genel Sekreterlik koltuğuna oturdu. Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, yeni oluşturulan “Kamu Diplomasisi”nden Sorumlu Genel başkan Yardımcısı olurken İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. İşte merak edilen ve siyasete konu olan CHP MYK son dakika üyeleri açıklandı CHP parti meclisine giren MYK isim listesinde kimler var? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.

CHP 36. Olağan Kurultayı’nda seçilen PM üyelerinin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği MYK’ye çevrilmişti. MYK listesi belli oldu.

Genel Başkan Yardımcılıkları arttırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni dönemde Genel Başkan Yardımcılıklarının sayısını 12’den 17’ye çıkarttı. Bazı görev alanları ayrılıp bazıları da birleştirilirken, “Eğitim politikaları, basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim, kamu diplomasisi, hukuk politikaları” gibi yeni görev alanları tanımlandı.

Hamzaçebi Genel Sekreter

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen Akif Hamzaçebi, Kamil Okyay Sındır’ın yerine Genel Sekreterlik koltuğuna oturdu. Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, yeni oluşturulan “Kamu Diplomasisi”nden Sorumlu Genel başkan Yardımcısı olurken İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

GAMZE İLGEZDİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Tuncay Özkan, Basınla İlişkilerden Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bülent Tezcan, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak. Muharrem Erkek, Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Gamze İlgezdi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Liste şöyle:

CUMHURİYET HALK PARTİSİ- MERKEZ YÖNETİM KURULU

1) ARGE BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU- FETHİ AÇIKEL

BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM- TUNCAY ÖZKAN

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ- ONURSAL ADIGÜZEL

DIŞ İLİŞKİLER- ÖZTÜRK YILMAZ

5) DOĞA HAKLARI- GÜLİZAR BİÇER KARACA

EKONOMİ POLİTİKALARI - AYKUT ERDOĞDU

7) EĞİTİM POLİTİKALARI - LALE KARABIYIK

HALKLA İLİŞKİLER- GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

9) HUKUK POLİTİKALARI- MUHARREM ERKEK

İDARİ VE MALİ İŞLER - A. HALUK KOÇ

11) İNSAN HAKLARI- TEKİN BİNGÖL

İŞÇİ SENDİKALARI- MESLEK ODALARI VE SİVİLTOPLUM KURULUŞLARI- VELİ AĞBABA

13) İŞVEREN SENDİKALARI VE ODALAR- ÇETİN OSMAN BUDAK

KAMU DİPLOMASİSİ - ÜNAL ÇEVİKÖZ

15) PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMİ, PARTİ SÖZCÜSÜ- BÜLENT TEZCAN

SOSYAL POLİTİKALAR- FAİK ÖZTRAK

17) YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI- SEYİT TORUN

GENEL SEKRETERLİK- M. AKİF HAMZAÇEBİ

İNCE'NİN LİSTESİNDEYDİ, 413 OYLA PM'YE GİRMİŞTİ

Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'na rakip olan Muharrem İnce'nin PM listesinde yer almıştı. Özkan, 413 oyla Kılıçdaroğlu'nun listesini delen yedi isimden biri olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer vermeyip PM'ye giren diğer isimler ise Necati Yılmaz (428 oy), Gökhan Günaydın (422 oy) , Haluk Pekşen (390 oy) , Ali Şeker (375 oy), Erdal Aksünger (373 oy), Gaye Usluer (371 oy) olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun listesini delen Eren Erdem (359 oy), Müslim Sarı (350 oy) ve İlhan Cihaner (344 oy) kadın ve gençlik kotasına takıldıkları için Parti Meclisi asıl listesine giremedi. Ancak yedek listede yer aldılar.

ESKİ A TAKIMI ŞU ŞEKİLDEYDİ

CHP’nin geçtiğimiz haftaya kadar görev yapan eski MYK’sı ise şu şekildeydi;

Genel Başkan Yardımcıları;

Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeler Tekin BİNGÖL

İdari ve Mali İşler Haluk KOÇ

Hukuk Ve Seçim İşleri Bülent TEZCAN

İnsan ve Doğa Hakları Zeynep ALTIOK

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Yasemin Öney CANKURTARAN

Yerel Yönetimler Seyit TORUN

İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Veli AĞBABA

İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Çetin Osman BUDAK

Ekonomi Politikaları Aykut ERDOĞDU

Sosyal Politikalar Lale KARABIYIK

Dış İlişkiler Öztürk YILMAZ

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Erdal AKSÜNGER

Genel Sekreter Kamil Okyay SINDIR

Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı.

İnce'nin başvurusunda mükerrer imzalar olduğu, bu yüzden resmen aday olamayacağı ve seçimde yarışamayacağı iddiaları üzerine 1 saati aşkın bir süre tartışmalar yaşandı. Kriz Kılıçdaroğlu'nun da devreye girmesiyle aşıldı ve İnce resmen aday oldu.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'e kurultay salonunda açıklama yapan Muharrem İnce, "İmza ile ilgili bir sıkıntım yok. Bu iddialara şaşkınım. Beni aday olarak kürsüye çağırdılar ben de kürsüde aday konuşmamı yaptım. Şunun bunun ortalığı karıştırmak için yaptığı haberlere itibar etmeyin. (Oy sıkıntısı yok yani, değil mi? sorusuna istinaden) Ne oy sıkıntısı. Yani sandıklar açıklanınca görürsünüz arkadaşlar. Aday olarak çağırmadı mı beni. Ben imzalarımı Tanju Bey'e teslim ettim. Beni de aday olarak çağırmadı mı, ben de konuşmamı yaptım mı. Ne imzası artık. Sandıktan sonra konuşuruz" dedi.