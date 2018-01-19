Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP Parti Meclisi sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde, Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasından sonra basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği 36. Olağan Kurultayı'ndan önceki son PM toplantısında, hazırlanan raporlar ve partinin mali durumuna ilişkin kesin hesaplar görüşüldü.

Toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun PM üyelerine teşekkür ettiği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Payitaht Abdülhamit´te geceye damga vuran sahne

Payitaht Abdülhamit´te geceye damga vuran sahne

Karne capsleri kırdı geçirdi

Karne capsleri kırdı geçirdi

Bu araçlara dokunmak 250 dolar

Bu araçlara dokunmak 250 dolar

Putin buzlu göle girdi

Putin buzlu göle girdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA