CHP Parti Sözcüsü Tezcan: Kılıçdaroğlu yeni çalışma ekibini oluşturacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan arap saçına dönen CHP kurultayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tezcan, "Önümüzdeki süreçte CHP'nin yeni döneminin yeni siyasetini şekillendirmek, yönünü çizmek partiyi yerel seçimlere hazırlamak için yeni çalışma ekibi Sayın Genel Başkanımız oluşturacaktır. Parti reformu başlamıştır. Kılıçdaroğlu yeni çalışma ekibi oluşturacak. Değişim süreci 1 ay içinde tamamlanacak" sözleriyle muhaliflerin partiden tasfiye edileceği, 9 seçim kaybedeb Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin kalacağı mesajını verdi.

Genel Merkez önündeki eylemleri gündeme getirmediklerini söyleyen Tezcan, imza sürecinde delegelere baskı yapılmadığını da iddia etti.

''YETERLİ İMZA YOK''

Tezcan, muhaliflerle hesabını bir türlü tutturamladıkları imza konusu ile ilgili de şunları ifade etti...

''İmza sayısıyla ilgili kamuoyu bilgilendirildi. 630 imza teslim edilmedi. İmza sayısı 618 idi. 4 tanesi ilgilisi gitmeden tasdiki yapılmıştı düşüldü. 4 kişi de gitmiş iki yerde imza varmış. 4 tanesi ayrıldı 610 imza kaldı. 5 tanesi üyelikten istifa etmiş. Dolayısıyla delegeliği kalmayan 5 kişi. Onları da düşüyorsunuz. 605 idi gelen imza. 5 tane imza gündem bütünlüğü yok. Farklı gündem. O 5'i de öyle elendi. 600 kaldı. 600'de 31 delege de imza çekmiş imzasını. Kalan 569 imzadır. 569 imzayla kurultayı toplamak mümkün değildir. Sayın Genel Başkan da toplamayacağını ifade etmiştir. Artık kurultay tartışmalarını gündemde tutmanın çalışmalara zarar vermek dışında bir faydası yoktur. İmza toplayanlar da yabancılaştırılacak değil. Onlar da bu partinin delegeleridir. Tüzük kurultayı toplamak isteyenlerin şartları vardır, oluşursa toplanır. Ama bu şuna benzer, Takım elbise istedim alamadım şimdi gömlek istiyorum.''