CHP PM, 24 Haziran seçimlerinden tam iki ay sonra seçim sonuçlarını 8 saat süren PM’de değerlendirdi. Muharrem İnce’nin çağrılmadığı toplantıda Kılıçdaroğlu ODTÜ heyetinin hazırladığı seçim değerlendirmesini PM üyeleriyle birlikte tartıştı.

Oylar HDP ve İP’e gitti

Rapora göre yüzde 0,5 oy HDP’ye, yüzde 2,7 oy İP’e gitti. Toplantıda küfürleşmeler, ayağa kalkıp bir birinin üzerine yürümeler yaşandı. Bu sırada Kılıçdaroğlu’nun sakin bir şekilde yerinde oturmayı tercih ettiği öğrenildi. PM toplantısında kimin konuşup kimin konuşmayacağına PM Divanı karar verdi.

Kurultaycılara yasak

Kılıçdaroğlu ve onu destekleyenlere söz hakkı veren Divan, Muharrem İnce için imza veren PM üyelerini ise konuşturmadı. Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın talebi bir türlü kabul edilmeyince olay çıktı. Engin Özkoç’un, Yılmaz’a tepki göstermesi üzerine, “Sen önce delegene sahip çık. Tamamı imza verdi” demesinin ardından Özkoç yerinden fırlayarak Yılmaz’ın üzerine yürüdü. Küfürleşmelerin de yaşandığı arbedeyi PM üyeleri güçlükle sakinleştirdi.

Benim olmadığım yerde yalan koltuk sevdasıdır!

CHP’de PM toplantısına davet edilmediğini söyleyen Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi: Cumhurbaşkanı adayı hakkında yalan konuşmak içindüzenlenmişse vah partimizin haline. Seçimden sonra ben gitmemişim. Benim olmadığım yerde yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir? Ben partiliyim davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim.

İşçiye yok, danışmana 17 bin dolar ödeme!

PM toplantısına damga vuran bir diğer olay da CHP’nin Bürüksel ve Washington’da yaşayan danışmanlarına ödediği yüklü dövizler tartışma yarattı. Brüksel’de yaşayan Kader Sevinç ile Washington’da yaşayan Yurter Özcan’a temmuz ayı içerisinde ödenen paralar kavga çıkardı. Haluk Koç’un bu olaya büyük tepki gösterdiği öğrenildi.

Bazı il ve ilçe binalarında çalışan personelin maaşları ödeyemezken danışmanlara ödenen 18 bin euro ile 17 bin dolar kriz çıkardı. İki danışmanın da Erdoğan Toprak tarafından görevlendirildiği öğrenildi. Koç gibi Akif Hamzaçebi’nin itirazlarına rağmen bu iki danışmanın dört yıldır CHP’den maaş aldığı belirlendi.

Garanti yerleri kendi belirleyecek

PM toplantısında seçim değerlendirmesinin ardından mart ayında yapılacak yerel seçimler ile ilgili de tartışmalar yaşandı. Adayların erken açıklanması talebine Kılıçdaroğlu karşı çıktı. Kılıçdaroğlu’nun “Belediyemiz olmayan yerlerde adayları örgüt belirleyecek. İsimleri getirsinler adayları açıklayalım” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin kazanması muhtemel il ve ilçelerdeki adayları örgütün değil kendisinin belirleyecek olması da ileride büyük bir tartışmaya neden olacağını işareti olarak yorumlandı.(Akşam)