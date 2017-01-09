CHP provokasyon peşİnde

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, anayasa değişiklik teklifi için yapılan “fire” tartışmalarına ilişkin, “Ana muhalefetin ve onların etrafında kümelenen ‘seçmen dışı’ birtakım çevrelerin ‘fire’ tartışması başlatması, AK Parti milletvekilleri arasında böyle bir durum söz konusu olduğu için değil; tamamen toplumu tedirgin etmeye yönelik bir algı operasyonudur” dedi.

GERİ DÖNEMEZLER

“2017 Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Anayasa referandumu hem Türkiye’nin hem bölgenin hem de dünyanın önümüzde ki 100 yıllık ekonomik/siyasi istikrarını belirleyecek” diyen Gedikli, “Şahsen hiçbir AK Partili milletvekili kardeşlerimden hiçbirinin altına imza attığı tekliften geri dönmesini beklemiyorum. Krizi, kaosu avuçlarını ovuşturarak kapıda bekleyen ekonomik suikastçilerin ocağına incir ağacı dikecek olan istikrardır, o istikrarın formülü de vesayete hayır, cumhurbaşkanlığına evet demekten geçer” açıklamasında bulundu.

20 CHP’Lİ EVET DER

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, “Ben CHP’lilere diyorum ki, milletvekillerinin özgür iradesine saygılıysanız bırakın oy kullansınlar. Çark etmekle maruf Sayın Kılıçdaroğlu’na diyorum ki, bırakın vekilleriniz özgürce oylarını kullansınlar. Ben CHP’den 20’ye yakın milletvekilinin ‘evet’ diyeceğini tahmin ediyorum” dedi.

GERİLİMİN KAYNAĞI CHP

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Anayasa değişikliği oylamasında MHP’den fire olur mu?” sorusuna “Fire diye bir kavram söz konusu olamaz. Fireden bahsedebilmek için öncelikle bir grup kararının alınmış olması gerekir. Hiçbir parti için grup kararı söz konusu değil. Eğer grup kararı alınsa ve o karardan sonra bu söylenenler olsa burada bir fire söz konusu diye tartışabiliriz” diye cevap verdi. Akçay, “Tahminimce MHP milletvekilleri büyük çoğunlukla ‘Evet’ diyeceklerdir”dedi. Akçay, şöyle konuştu: “Rejim değişikliği iddiaları tamamen safsatadan ibarettir. Toplumu yanlış bilgilendirmekten, gerek siyasi gerek sosyal gerilimleri ajite etmekten CHP vazgeçmelidir. Eleştirebilirler ancak ‘rejim değişikliği’, ‘diktatörlük gelecek’ gibi safsatalardan vazgeçilmesi gerekir. Türkiye’de ne kadar bölücü unsurlar varsa hepsi de ittifak halinde. FETÖ’cüsü, PKK’lısı vesair hepsi de bu koalisyona dahil olmuşlardır.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, “CHP’nin kendi tabanındaki sorun ve belirsizlikleri bir kenara bırakıp MHP’nin tabanına ulaşmaya ve MHP milletvekillerini etkilemeye dönük çalışması, siyasi sarhoşluk alametidir” dedi.