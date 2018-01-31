CHP teröristlerin moral kaynağı oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatına karşı kampanya yürüten Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) en büyük destek CHP’den geldi. Terör örgütünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan TBB’nin Afrin operasyonu karşıtı mesajı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da okundu. CHP’li vekiller de TTB’nin gözaltına alınan üyelerine destek için sözkonusu derneğin önünde açıklama yaptı.

11 KİŞİYE GÖZALTI



Ankara Cumhuriyet Başsavcığı ‘nda yürütülen soruşturma kapsamında Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) 11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon başlattı. Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyon kapsamında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gün boyu sürdü.Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin çeşitli illerde gözaltına alınmasının ardından TTB’nin Ankara’daki merkez binasını önüne gelen bazı CHP ve HDP milletvekilleri gözaltılara tepki göstererek konsey üyelerinin serbest bırakılmasını istedi. TTB önünde açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “Bugün Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması bir kez daha Türkiye’de yaşanıyor olan faşist düzenin bir yansımadır. Hekimlerin en temel görevi yaşam hakkını savunmaktır. Bireylerin en temel hakkı da ifade özgürlüğüdür. Dolayısıyla Türk Tabipler Birliği’nin hekimleri, en temel hakları olan ifade özgürlüğünü kullanarak en temel görevlerini yerine getirmiş ve Türkiye’de h

alkın sağlığını korumak adına ‘barış’ demiştir” dedi. Selin Sayek Böke’ye diğer CHP’li vekiller, Mahmut Tanal, Ali Şeker, Orhan Sarıbal, Şanal Sarıhan ve Niyazi Nefi Kara da eşlik etti.

MARJİNAL ÖRGÜTLER

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de, TTB’nin yanında olduklarını belirterek, “Bugün AK Parti, içeride bu baskı rejimini devam ettirebilmek için, dışarı da da emperyalist paylaşımdan pay alabilmek için OHAL’den ve savaştan başka çaresi kalmayan bir iktidardır” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da bu operasyonun yasadışı olduğunu iddia etti. Aralarında CHP ve HDP milletvekilleri ile Halk Evleri, DİSK, KESK, Ankara Tabip Odası üyelerinin de bulunduğu grup polisin ikazları üzerine dağılmayınca kısa bir süre arbede yaşandı. Milletvekilleri TTB önünde destek nöbetinde iken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Afrin’e yönelik operasyona karşı ‘Savaş bir halk sorunudur’ paylaşımıyla harekatı itibarsızlaştırmaya çalışan Türk Tabipler Birliğine yönelik gözaltılara tepki gösterdi.

KÜRSÜDEN DESTEK VERDİ

Kılıçdaroğlu, “Sabahın köründe baskın düzenliyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz. Neymiş bildiri yayınlamışlar” ifadelerini kullandı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise, “Ülkemizde, Ana Muhalefet Partisinin ÖSO’ya yönelik söylemleri, sözde aydınların ‘savaşa hayır’ kampanyaları, TTB ve TMMOB gibi meslek kuruluşlarının sınırlarını aşan beyanları, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmekte, terör örgütünün propagandalarına çanak tutmaktadır” dedi.

KILIÇDAROĞLU KENDİNİ YALANLADI

Fırat Kalkanı sırasında, Türkiye’deki Suriyelilerin yerine Mehmetçik’in El Bab’da DEAŞ’a karşı savaşması üzerinden milli bir konuyu istismar eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa daha önce söylediğinin tam tersini savunarak Zeytin Dalı operasyonunda Suriyeli Özgür Suriye Ordusunun, TSK ile birlikte hareket etmesinin yanlış olduğunu savundu.

BU NASIL ÇELİŞKİ

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Afrin operasyonunu desteklediklerini ancak harekatın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile anılmasından rahatsızlık duyduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, TSK ile ÖSO’nun adının birlikte anılmasının ‘rahatsızlık yarattığını’ söylerken ama ÖSO ile paralel anılması rahatsızlık yaratıyor. Giden bizim ordumuz, neredeyse bunu ÖSO’nun kahramanlığına bağlayacağız” sözleriyle kamuoyunun tepkisini çekti.

FARKLI KONUŞUYOR

Bugün TSK ile birlikte Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’yi temizlemek için savaşan ÖSO’yu hedef alan Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı sırasında El-Bab’da Mehmetçik’in görev almasına tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, “4 milyon kişilik yük aldık. 25 milyar dolar para harcadık. Başımıza belalar aldık. Bizim çocuklarımız El Bab’da savaşacak, Suriyeli gençler Türkiye’de volta atacak. Bu mudur dış politika?” diyerek, milli bir konuyu istismar etmeye çalışmıştı.