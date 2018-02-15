CHP vekillerden Kılıçdaroğlu’na isyan

Kurultay tartışmalarının Meclis’e taşındığı kapalı grup toplantısında söz alan bazı milletvekilleri hem kurultayı, hem de Kılıçdaroğlu ve yeni oluşturduğu yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Edinilen bilgiye göre söz alan vekillerin bazıları kurultayın başarısız olduğunu belirterek, “Fiyasko” değerlendirmesinde bulundular. Muharrem İnce’ye yakın isimler, kurultayda kendilerine verilen imzaların mükerrer olarak yansıtıldığını belirterek Kılıçdaroğlu’nu hedef aldılar. Vekillerin bazılarının “kurultay yenilenmeli” diyerek olağanüstü kurultay talebini dillendirdikleri kaydedildi. Milletvekillerinin çoğunluğunun hedefinde ise yeni seçilen Parti Meclisi(PM) üyeleri vardı. Özellikle kadın kotasıyla tecrübesiz isimlerin partinin en üst yönetim organına taşındıkları eleştirileri dile getirildi. Kılıçdaroğlu’nun ise eleştiriler karşısında, “Hem herşeyi benden bekliyorsunuz, hem de tüm eleştiriye bana yapıyorsunuz. İl, ilçe kurultaylarının hepsinde varsınız ama iş yapmıyorsunuz, sokağa inmiyorsunuz” diyerek vekilleri hedef aldığı bildirildi. PM üyelerine yönelik eleştirilerin haksız olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu’nun, “Tecrübesizlerse tecrübe kazanırlar” diyerek eleştirileri kestiği belirtildi.